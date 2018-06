Valoti, Giammarva, Zamparini: fatto il reclamo, nessuna previsione sull’esito

🔊 Ascolta l'articolo

“Il sentimento che prevale e’ il dispiacere, ma non per la sconfitta ma per avere visto una partita in cui non sono state rispettate determinate regole per svolgere una partita serena”. Il presidente del Palermo Giovanni Giammarva di ritorno a Palermo torna sulla finale play-off di Frosinone. “Abbiamo fatto gia’ fatto un reclamo richiamando l’articolo 29 del Codice di Giustiia Sportiva e facendo appello all’articolo 17 per tutto quello che e’ successo, come i palloni tirati in campo e altro. Non facciamo nessuna previsione, devono decidere gli organi di giustizia sportiva. Ho fatto anche un ragionamento, sono stati atteggiamenti strani e questo e’ un mio pensiero personale, non appropriato per una squadra che dovrebbe essere di serie A”. Giammarva nell’intervista del dopo partita a Sky si era detto particolarmente infastidito per le parole del tecnico del Frosinone Moreno Longo e che avrebbe riflettuto sul da farsi. “Ho riflettuto, poi vedremo, perche’ e’ stato un altro dispiacere sentire dire certe cose a una persona che non e’ del settore e che si e’ permessa di dare giudizi in una maniera scomposta”.

“L’umore e’ sotto i tacchi, non mi era mai capitato di assistere a una partita del genere in 35 anni”. E’ il pensiero del direttore sportivo del Palermo Aladino Valoti, di ritorno dalla trasferta di Frosinone. “Ci sono stati degli episodi che non ha piu’ neanche senso commentare – continua – Evidentemente sapevano che se provavano a giocarla l’avrebbero persa. Dispiace perche’ noi avremmo meritato qualcosa di piu’ nell’arco delle due partite, i ragazzi stavano bene e meritavamo noi di andare in A. Chiaro che noi abbiamo lasciato per strada qualcosa, potevamo andare su per via diretta, ma a questi play-off siamo arrivati bene”

“Abbiamo incaricato i nostri legali di fare ricorso e di supportarlo con tutte le prove”. Il patron del Palermo Maurizio Zamparini esprime tutta la sua rabbia e amarezza all’indomani della finale play-off che ha visto il Frosinone promosso in serie A.

“Io credo che l’arbitro abbia cambiato la decisione sul rigore perche’ assediato e intimidito da tutta la squadra avversaria – dice Zamparini sul sito ufficiale dei rosanero – intimidito a tal punto da non sanzionare con un cartellino rosso chi ha dato una testata davanti a lui a Nestorovski. E’ stato un susseguirsi di cose che non hanno niente a che fare con la legalita’ per cui e’ stato un incontro illegale. Da quel momento l’arbitro ha perso la trebisonda e noi faremo gli atti necessari per avere giustizia. Lo spettacolo che ha dato ieri a Frosinone il calcio italiano e’ stato indecoroso per il comportamento della squadra del Frosinone con i giocatori che dalla panchina mandavano i palloni in campo quando il Palermo attaccava, episodi non sanzionati dal quarto uomo e dai guardalinee”.

Zamparini tuona anche contro presidente Stirpe e l’allenatore Longo del Frosinone per le dichiarazioni a fine partita. “Ho sentito il presidente Giammarva, e’ avvilente vedere delle persone che dopo un comportamento squallido e antisportivo continuino a tirare fango. Questo denota la qualita’ delle persone, sia il presidente che Longo”.

Zamparini ribadisce ancora una volta che il calcio italiano va rivoluzionato: “Mi ricordo anche diversi episodi a Parma – conclude Zamparini – Mi auguro che un ente competente o il nuovo ministro dello sport, nel quale credo moltissimo, prenda provvedimenti per aprire un’inchiesta, non va rivoluzionata solo l’Italia ma il calcio, non e’ piu’ un calcio legale”. (ITALPRESS

