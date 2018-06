Palermo kaputt nella bolgia dello Stirpe, è successo di tutto e di più

🔊 Ascolta l'articolo

Risse, nervi a fior di pelle, rigori concessi e poi tolti, palloni lanciati in campo dalla panchina, invasione di campo pochi secondi prima del triplice fischio finale: e’ successo veramente di tutto allo Stirpe. Ma e’ successo soprattutto che il Frosinone ha battuto 2-0 il Palermo tornando in serie A dopo due stagioni: Maiello e Ciano hanno ribaltato la sconfitta del Barbera al termine di una partita dalle mille emozioni e giocata sul filo dell’equilibrio fino al 95′. Dopo 10 minuti di tensione altissima e scontri a ripetizione – La Penna ammonisce subito Krajnc per un colpo a Nestorovski e Soddimo per simulazione in area, nell’azione si fa male Dawidowicz, tocca a Szyminski – e’ il Palermo ad andare vicino al gol: gran destro di Murawski, para Vigorito; poi Rispoli non arriva sul cross di Coronado. Stellone ha scelto l’11 che aveva iniziato il match d’andata, vinto in rimonta (Coronado dietro Nestorovski e La Gumina), mentre Longo – gia’ privo di Daniel Ciofani – rilancia Soddimo con Ciano e Dionisi, dando spazio anche a Brighenti e Maiello. Chiavi del centrocampo affidate a Gori. Il Frosinone spaventa il Palermo con un colpo di testa di Ciofani che fa infuriare Terranova, meglio appostato alle sue spalle. Coronado e Jajalo da una parte, Dionisi e Crivello dall’altro cercano varchi interessanti, ma trovano attenti Vigorito e Pomini. Prima vera chance per i ciociari al 33′: il sinistro di Ciano stavolta non e’ preciso come al Barbera.

Il Palermo sembra tenere senza particolari difficolta’ le folate laziali, eppure in avvio di ripresa (minuto 52′) il Frosinone passa: gran giocata di Maiello, che col destro dal limite indovina l’incrocio dei pali. Esplode lo Stirpe, nulla da fare per Pomini che poco dopo vede il mancino di Soddimo spegnersi a lato. Stellone cambia subito: Gnahore’ per Rispoli, rosanero con il 4-3-1-2. Poco dopo l’ora di gioco accade di tutto: Coronado viene atterrato da Brighenti – al limite o, molto piu’ probabilmente, sulla linea -, comunque La Penna prima concede la punizione, poi il rigore, quindi torna sui suoi passi. La barriera respinge la conclusione di Jajalo. Stellone si gioca il tutto per tutto con Trajkovski, gli infortuni tolgono a Longo sia Gori che Masiello. Finale tesissimo: il Palermo ci prova senza particolare convinzione, il Frosinone si chiude, usa mezzi poco leciti (dalla panchina piovono palloni nel recupero) ma in contropiede firma il 2-0 con Ciano. I tifosi invadono il campo prima del fischio finale, impossibile per La Penna riprendere il gioco dinnanzi a un entusiasmo incontenibile. Cala il sipario. Il Frosinone e’ in Paradiso, il Palermo invece e’ condannato a un altro anno di B.

“Abbiamo raccolto quanto abbiamo seminato per tutto il campionato e nei playoff: secondo me nelle due partite siamo stati migliori del Palermo e giustamente raccogliamo per quanto fatto quest’anno e penso anche lo scorso anno. Siamo andati in A per rimanerci, profonderemo tutti gli sforzi necessari per tentare di rimanere, e’ troppo importante starci per la nostra provincia, la citta’, ed e’ giusto provare a fare il massimo per mantenere la categoria”. Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, parla cosi’ ai microfoni di Sky Sport dopo aver conquistato la promozione in serie A. “In piu’ di un’occasione siamo stati in condizione di dare e prendere quello che avevamo dato, il merito e’ dei ragazzi, dell’allenatore, dei dirigenti, dei tifosi, la dedica va fatta a tutti loro – aggiunge Stirpe -. L’allenatore sarebbe rimasto anche in B, per il resto e’ prematuro fare ogni tipo di considerazione, dobbiamo valutare tutte le situazioni, vedremo cosa saremo capaci di fare. Longo e’ stato molto bravo a ricompattare questo gruppo in piu’ di un’occasione, i problemi un gruppo ce li ha sempre”. Sul finale infuocato, Stirpe dice che “possiamo dire tutto quello che volete stasera, dei palloni in campo, ma stavamo vincendo 2-0…Per il gol nei minuti finali c’e’ stata un’esplosione di entusiasmo, se vogliamo questa sera attaccarci a queste cose…Stasera c’e’ solo spazio per il Frosinone, per il lavoro fatto tutto l’anno, abbiamo meritato in campo e fuori dal campo per il lavoro fatto negli ultimi due anni. Io non perderei tempo a parlare di queste sciocchezze. Stasera il Palermo ha perso perche’ siamo stati piu’ forti del Palermo. Io di queste sciocchezze non parlo”, conclude. (ITALPRESS).(ITALPRESS)

