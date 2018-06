E’ morto Giovanni Tumbiolo. Grande siciliano e infaticabile uomo di pace.

🔊 Ascolta l'articolo

Il mondo della pesca siciliana e’ in lutto per l’improvvisa morte di Giovanni Tumbiolo, 60 anni, il presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo. Tumbiolo e’ deceduto in serata dopo un malore improvviso. Era uno dei maggiori esperti nel settore pesca ed era stato anche capo delegazione in missioni commerciali e scientifiche inerenti la pesca, l’acquacoltura e l’agroalimentare in Egitto, Libia, Tunisia, Giordania, Libano, Algeria. Nato a Mazara del Vallo, citta’ dove viveva, si era laureato a Palermo in economia e commercio con il massimo dei voti discutendo una tesi in diritto internazionale del mare sul tema “Disciplina giuridica della pesca marittima e contenzioso italo- tunisino”.

Iscritto all’albo dei dottori commercialisti, Tumbiolo aveva fatto pure un master Manager di Economia Aziendale. Poi era stato ricercatore presso l’Istituto di Diritto della Navigazione e del Lavoro dell’Universita’ di Palermo e quindi ha trascorso la sua vita ad occuparsi dei problemi della pesca e dei pescatori.

“Esprimo il dolore e lo sgomento della Citta’ di Mazara per la triste notizia che nel tardo pomeriggio di oggi ha colpito la nostra comunita’: l’improvvisa e prematura scomparsa dell’amico Giovanni Tumbiolo, presidente del Distretto Pesca ed ideatore di Blue Sea Land. Giovanni era una persona amata e stimata e la sua prematura scomparsa giunge come un fulmine a ciel sereno. Ai suoi cari giungano le piu’ sentite condoglianze”. Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi esprimendo il cordoglio della Citta’ per l’improvvisa scomparsa del presidente del Distretto Produttivo della Pesca, ideatore ed organizzatore del Blue Sea Land, Giovanni Tumbiolo. “Proprio nei giorni scorsi – ha aggiunto il Sindaco – avevamo concordato nel corso di una riunione operativa una serie di azioni in vista di Blue Sea Land 2018. Mazara perde un vero ambasciatore della Citta’ e delle eccellenze enogastronomiche nel mondo”. (ITALPRESS)

Affranti dall’improvvisa perdita, ci uniamo al cordoglio dei familiari del caro Giovanni Tumbiolo, nostro amico, e della città di Mazara per la quale Giovanni si è sempre speso con straordinaria tenacia, competenza e successo. Siciliainformazioni, e chi scrive, hanno seguito ogni iniziativa, ogni fatica, ogni passo compiuto da Giovanni Tumbiolo. Lo abbiamo fatto perché se lo meritava, era una persona elegante, generosa, diligente e sensibile e perché svolgeva un infaticabile prezioso lavoro di superamento delle tensioni che hanno reso difficile, precaria e pericolosa la pesca nel canale di Sicilia. Non si contano i suoi interventi per portare a casa pescatori sequestrati, i suoi viaggi “diplomatici” nei paesi africani e mediorientali. Non lo fermava niente e nessuno.

Se n’è andato nel pieno della sua attività, dopo avere regalato alla marineria siciliana ed alla sua Mazara del Vallo relazioni internazionali e apprezzamenti che rimarranno nel tempo. Si spezza con la sua perdita un percorso, che non deve essere interrotto. Il sindaco di Mazara, Nicola Cristaldi, ne siamo certi, farà di tutto perché non vada perduto nulla e perché uno dei suoi migliore concittadini sia ricordato.

In questo momento di infinita tristezza non riusciamo ad aggiungere altro, costernati e colpiti dalla perdita di una persona cara. Il suo tratto umano e l’amicizia che ci ha testimoniato in ogni circostanza resteranno nel nostro cuore.

Salvatore Parlagreco

