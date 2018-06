All’Energy Center le attività di Energy management di Torino  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il Comune di Torino sposterà all’Energy Center l’energy manager e tutto lo staff “per avere maggiori sinergie con questa realtà”. Ad annunciarlo la sindaca di Torino, Chiara Appendino che in occasione dell’inaugurazione delle Officine Edison ha sottolineato: “Le sfide in tema di energia sono tante, dal come rinnovarla al l’efficientamento energetico in particolare degli spazi pubblici come scuole e biblioteche. L’idea, quindi, è di allargare e mettere insieme le competenze per avere un maggiore impatto sul territorio sia in termini di rinnovamento energetico degli edifici, sia di ricaduta economica per la filiera”.

“Ringrazio Edison per l’investimento, non solo economico, ma perché puntano su un territorio dove non solo il pubblico ma anche il privato ritiene che ci sia un terreno fertile per poter affrontare le sfide delle nuove energie. Da parte del pubblico – ha concluso Appendino – questo è un luogo strategico per quanto riguarda il tema dell’energia e il fatto che ci siano il Politecnico, le due Fondazioni bancarie, la Regione, Comune e le aziende private permette di creare questo ecosistema per affrontare tutte le sfide”.

“L’Energy Center – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Alberto Unia, è un sistema virtuoso e il tema dell’energia richiede la necessità di mettere insieme competenze, ricerca e volontà di cambiare”.

