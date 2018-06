Un italiano su 3 con fegato grasso, in aumento tra i bimbi  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Una condizione asintomatica che può portare a severi danni alla salute del fegato, fino alla cirrosi o all’epatocarcinoma. “È la steatosi epatica non alcolica o malattia da fegato grasso, che colpisce circa il 30% della popolazione generale adulta. Una percentuale che sale al 70-80% in pazienti con il diabete di tipo II o obesi. È un problema anche pediatrico, perché questa condizione è legata ad uno stile di vita non salutare sin dai primi anni di vita. Vediamo sempre più bambini in sovrappeso colpiti da fegato grasso e siamo molto preoccupati”. A spiegarlo è Francesco Angelico, responsabile del Day service Medicina interna e malattie metaboliche del Policlinico Umberto I di Roma.

L’occasione per fare il punto sulla steatosi epatica non alcolica e sulla sua evoluzione la steatoepatite non alcolica (Nash o Non alcholic-steatohepatitis) è la prima giornata mondiale sulla Nash che si celebra oggi. Per questo il Policlinico Umberto I ha promosso un workshop per medici, pazienti, studenti e specializzandi – ‘Steatosi epatica non alcolica: come affrontare questa epidemia silenziosa in crescita’ – che si è tenuto nel pomeriggio nel padiglione di Medicina interna e malattie metaboliche.

“Sono milioni gli italiani che ne soffrono – prosegue Angelico – c’è un’epidemia di fegato grasso. Uno dei motivi è che di solito veniva diagnosticata con una ecografia del fegato, un esame di routine, e veniva considerata una condizione ‘innocente’, non preoccupava. Si suggeriva alla persona di perdere qualche chilo e nulla di più. Oggi sappiamo che chi ha questo problema può andare incontro a due tipologie di rischio: la progressione del danno epatico che trasforma la steatosi in Nash, epatite da grasso originata non dall’alcol. Un’epatite vera e propria generata dal grasso in eccesso. Oggi – ricorda l’esperto – negli Usa si arriva al trapianto più per la cirrosi epatica da fegato grasso che da abuso di alcol o epatite virale. L’altro rischio sono le malattie metaboliche e cardiovascolari: chi ha il fegato grasso ha una probabilità più alta di andare incontro ad un infarto”.

Nella maggior parte dei casi la Nash è la conseguenza di una dieta ad alto contenuto di zucchero e di grassi e di un esercizio fisico insufficiente. “Ad oggi non c’è un farmaco efficace per curare questa condizione – aggiunge Angelico – se non ridurre il grasso, quindi il peso corporeo, e per farlo serve la prevenzione, sopratutto nei bambini”. La steatosi epatica può evolvere verso la Nash nel 40% dei casi. Questa si differenzia dall’accumulo semplice di grasso perché può evolvere verso patologie croniche irreversibili del fegato attraverso l’instaurarsi di infiammazioni e fibrosi.

“Il messaggio di questa giornata dovrebbe essere quello di mettere sul chi vive i diabetologi – suggerisce Angelico – Questi specialisti dovrebbero far fare una ecografia ai loro pazienti per identificare presto il fegato grasso”. Alcuni pazienti possono avvertire sintomi come dolore o disagio moderato nella zona superiore destra dell’addome, o affaticamento. Possono anche essere presenti altri sintomi più comunemente associati a malattie epatiche avanzate, ma – evidenziano i relatori del workshop – non sono segnali specifici della Nash, mentre potrebbero essere collegati ad altre condizioni.

“Una volta che si realizza una condizione di sovrappeso oppure obesità nei bambini è difficile tornare indietro in età adulta. Così – conclude Angelico – il ragazzo si porta dietro un bagaglio di problemi. I consigli ai genitori e ai pediatri sono di porre attenzione al problema e di modificare gli stili di vita dei giovanissimi. Ad esempio: ridurre l’assunzione di grassi, controllare le porzioni, evitare le bevande zuccherate, fare spuntini sani, leggere bene le etichette dei prodotti alimentarie infine fare attività fisica”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.