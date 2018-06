Play off sfortunate per il Catania, promozione in B rimandata al prossimo anno

🔊 Ascolta l'articolo

Sono il Siena e il Cosenza le due squadre che sabato, alle 20.45, a Pescara, si giocheranno la finale dei play-off della serie C per conquistare l’ultimo pass per la categoria cadetta e raggiungere le gia’ promosse Livorno, Padova e Lecce. Sfumano invece i sogni di gloria di giocatori, dirigenti e tifosi di Catania e SudTirol.

Nella gara di ritorno della prima semifinale, i siciliani allenati da Cristiano Lucarelli hanno ribaltato (dopo 120 minuti intensi) il risultato dell’andata (1-0 per i toscani di Michele Mignani) ma sono “crollati” alla lotteria dei rigori. Allo stadio “Angelo Massimino”, quanto mai gremito, il Catania si e’ imposto per 2-1 in rimonta (al 90′). Lo score e’ rimasto immutato nei supplementari, con gli ospiti stoici e bravi nel resistere in inferiorita’ numerica, prima in dieci e poi addirittura in nove. Nei penalty decisivo l’errore del rossoblu’ Mazzarani.

Prossimi avversari dei toscani saranno i giocatori del Cosenza. I calabresi, nell’altro match di ritorno odierno, hanno ribaltato la situazione dell’andata (1-0 per il SudTirol di Paolo Zanetti). In uno stracolmo stadio San Vito, i ragazzi di Piero Braglia si sono imposti per 2-0, grazie a un gol di Baclet e un’autorete di Frascatore. (ITALPRESS).

