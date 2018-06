Tria: “Euro non è in discussione” 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“La posizione del governo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro”. Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in una intervista al Corriere della Sera.

“Il governo – spiega Tria – è determinato a impedire in ogni modo che si materializzino condizioni di mercato che spingano all’uscita. Non è solo che noi non vogliamo uscire: agiremo in modo tale che non si avvicinino condizioni che possano mettere in discussione la nostra presenza nell’euro”.

“Come ministro dell’Economia – aggiunge – ho la responsabilità di garantire, su mandato del governo, che queste condizioni non si verifichino. Le dichiarazioni del presidente del Consiglio sono su questa linea e il governo nel complesso è responsabile verso il Paese”.

“L’obiettivo è la crescita e l’occupazione. Ma non puntiamo al rilancio della crescita tramite deficit spending. Abbiamo un programma imperniato su riforme strutturali e vogliamo che agisca anche dal lato dell’offerta, creando condizioni più favorevoli all’investimento e all’occupazione”, ha affermato ancora Tria sottolineando: “È centrale il rilancio degli investimenti pubblici, decisivi per rafforzare la competitività complessiva del Paese. Non rilanciano solo la domanda, ma aiutano a far crescere il rendimento atteso del capitale privato, dunque portano anche più investimenti privati”.

L’obiettivo di un calo del debito nel 2018 e nel 2019 resta? “Confermo che questo è l’obiettivo – sottolinea – Per quest’anno è già tutto determinato e presidierò perché nulla cambi. L’obiettivo per il 2019 è di proseguire. Ovviamente sul modo in cui si rispetterà l’impegno conteranno anche le nuove stime sull’andamento dell’economia”.

