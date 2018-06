Assalto ai Municipi, urne hot a Catania, Messina, Ragusa Trapani e Siracusa

🔊 Ascolta l'articolo

Sono cinque i capoluoghi di provincia al voto domani in Sicilia. A Catania e Messina i sindaci uscenti, rispettivamente Enzo Bianco e Renato Accorinti, tentano la riconferma. Ecco i candidati in corsa per la carica di primo cittadino.

CATANIA: Cinque candidati in corsa per lo scranno più alto della città metropolitana. L’uscente Enzo Bianco tenta il bis, appoggiato da I Progressisti, Cambiamento reale – Voce civica, Catania 2.0, Primavera per Catania – lista civica, Con Bianco per Catania; il candidato di centrodestra è Salvatore Domenico Antonio Pogliese, appoggiato da Catania in azione, #Diventerabellissima – Pogliese sindaco, Grande Catania, Una scelta d’amore per Catania – Pogliese sindaco, Noi con Salvini – Unione dei siciliani, Fdi, Fi, Udc, In campo con Pogliese; Giovanni Grasso corre per il M5s; Riccardo Angelo Pellegrino è appoggiato da Un cuore per Catania; Emiliano Abramo di E’ Catania – Abramo sindaco.

MESSINA: Sette gli aspiranti sindaco. L’uscente Renato Accorinti corre per il bis appoggiato dalle liste Renato Accorinti sindaco, Cambiamo Messina dal basso e Percorso comune; Cateno De Luca è appoggiato dalle liste Giovani x, Messina nord, Messina sud, La svolta per Messina, Messina centro, De Luca sindaco di Messina; Gaetano Carmelo Maria Sciacca è in corsa per il M5s; Placido Bramanti per Noi con Salvini, Fdi, Fi, Ora messina, Peloro 2023, Insieme x Messina, #diventerabellissima, Idea Sicilia – Popolari e autonomisti, Il Popolo della famiglia e Bramanti sindaco; Antonio Saitta è appoggiato da Pd, Articolo uno movimento democratico e progressista, Libera – Me, Antonio Saitta sindaco di Messina, Pdr – Sicilia futura, Impegno civico; Giuseppe Trischitta è appoggiato da Noi per Messina e Messina splendida; Emilia Barrile è in corsa per la lista Leali. RAGUSA: Sette i candidati sindaco nella città siciliana. Carmelo Ialacqua per la lista Citta’ futura; Maurizio Tumino per Maurizio Tumino sindaco, Ragusa creativa – Maurizio Tumino sindaco, Insieme – Maurizio Tumino sindaco, Forza Italia – Berlusconi per Ragusa; Antonio Calabrese è in campo per il Pd, le liste Pericentro, Territorio, Io resto qui, Ragusiamo; Antonio Tringali è il candidato sindaco del M5s; Sonia Migliore Vita è appoggiata dalla liste Duepuntozero – laboratorio politico culturale, Cambiamola ora, Chiama la città, Progresso e futuro, Ricostruire Ragusa; Giuseppe Cassì è in corsa per Ragusa – fuori dagli schemi Peppe Cassi’ sindaco, Movimento civico ibleo, Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia e Peppe Cassindaco; Giorgio Massari è in campo per Ragusa bene comune – Massari sindaco, Ragusa cantiere democratico – Massari sindaco e Ragusa prossima – Massari sindaco.

SIRACUSA: Sfida a sette per la poltrona di sindaco. Francesco Italia è in corsa appoggiato dalle liste Francesco Italia sindaco, #fuorisistema per Siracusa e Siracusa 2023 – Pdr Sicilia futura; Giovanni Randazzo corre con la lista Giovanni randazzo sindaco – Lealta’ e condivisione per siracusa; Benedetto Fabio Granata per le liste #diventerabellissima3 e Oltre Siracusa; Ezechia Reale è appoggiato da Idea Sicilia – Popolari e autonomisti, Progetto Siracusa, Cantiere Siracusa – ora…tutti noi evoluzione civica, Amo Siracusa, Fratelli d’italia, Italia Unione di centro, Forza Italia Berlusconi per Siracusa, Siracusa protagonista. Silvia Russoniello è la candidata del Movimento 5 stelle; Fabio Moschella corre per Presenza cittadina, Prossima la città delle persone, Siracusa futura mentre Francesco Midolo è il candidato di Noi con Salvini – Lega.

TRAPANI: Cinque aspiranti sindaco in campo. Bartolomeo Giglio è in corsa per Noi con Salvini – Lega salvini premier; Giacomo Tranchida è appoggiato dalle liste Trapani tua, Trapani cambia-menti, Per Trapani Tranchida sindaco, Amo Trapani Tranchida sindaco, Tranchida il sindaco per Trapani, Trapani con coerenza, Demos Tranchida sindaco; Vito Galluffo è candidato di Idea Sicilia popolari e autonomisti progresso e rinascita Galluffo sindaco, Trapani riparte Galluffo sindaco e Forza Italia; Giuseppe Mazzonello è in corsa per il Movimento 5 stelle; Giuseppe Bologna è appoggiato da Scirocco per Trapani. (Sci/AdnKronos)

