Meno calcio in chiaro  

Fonte: adnkronos.com

Il calcio rischia di ‘sparire’ dai palinsesti ‘in chiaro’ della domenica pomeriggio. E’ questo il primo effetto dei bandi decisi dalla Lega Calcio. Chi acquisterà i diritti di trasmettere una partita avrà una garanzia di esclusiva molto maggiore, gli highlight potranno essere trasmessi sul web (pacchetto Digital) solo dopo tre ore, mentre i gol in chiaro potranno essere trasmessi solo dopo le 22 della domenica (anche rispetto ai match del sabato).

Per chi è abituato a vedere le trasmissioni della domenica pomeriggio questo si trasforma in un blackout fino alla domenica sera, fatto salvo il diritto di cronaca: i gol saranno visibili nei telegiornali. La scelta del bando per prodotto, deciso dalla Lega, è che ogni partita sarà trasmessa da un solo operatore (per fascia oraria e non più per esclusiva per squadra) ma chi acquista il match non ha vincoli di piattaforma (pc, cellulari).

Quanto annunciato desta preoccupazioni in Rai, che in una nota evidenzia il “rischio grave e incomprensibile per il servizio pubblico” di “non far vedere a tutti gli italiani il sabato sera e la domenica pomeriggio le immagini salienti delle partite, come avvenuto per oltre mezzo secolo”. “La Rai – si legge nel comunicato -, che ha contribuito, nel corso degli anni, a rendere il calcio lo sport più popolare, potrebbe essere costretta a rinunciare a trasmissioni storiche come ’90º Minuto'”. Viale Mazzini chiede ai presidenti delle società di Serie A di rivedere la decisione “che – conclude la nota dell’azienda – danneggia prima di tutto i loro stessi tifosi e tutti gli appassionati di calcio”.

Gli appassionati di calcio, inoltre, rischiano di dover sottoscrivere due abbonamenti per poter vedere le partite di Serie A. Lega Calcio ha infatti attribuito i diritti tv per gli anni 2018-2021, privilegiando un bando per prodotti e non per piattaforme che non tiene conto della suddivisione per squadre.

