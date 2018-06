L’eroe Cecchinato: “Proverò a battere Thiem, lui ha sconfitto Nadal”

🔊 Ascolta l'articolo

“A cosa ho pensato ieri sera prima di addormentarmi? A quel passante sul match point che non atterrava mai…”. Per Marco Cecchinato e’ il giorno dopo la vittoria contro Novak Djokovic. Il sogno atteso 40 anni si e’ compiuto: l’Italia del tennis maschile ha ritrovato le semifinali in un torneo dello Slam. L’ultimo era stato Corrado Barazzutti nel 1978. Nel centro stampa del Roland Garros c’e’ la fila di giornalisti stranieri che chiedono informazioni sul 25enne palermitano che a 17 anni ha avuto il coraggio di lasciare la sua Palermo per tentare l’avventura a Caldaro (Bz), alla corte del coach Massimo Sartori e all’ombra di Andreas Seppi. “Ho cominciato a giocare a 7 anni – racconta il siciliano – Alternavo il tennis al calcio, ero un attaccante niente male e sognavo di diventare un calciatore professionista. Tifo Milan e il mio idolo da ragazzino era Kaka’. Poi mio cugino Francesco Palpacelli, che per me e’ come un fratello, mi ha convinto a provare l’avventura a Caldaro. Ovviamente supportato dai miei genitori cui devo tantissimo perche’ hanno accettato sempre ogni mia scelta. Francesco ha sempre creduto in me ed era sicuro che la scelta di allenarmi con Sartori e Seppi, che per me e’ stato un modello, fosse quella piu’ giusta. Certo ero abituato al mare e al sole di Palermo e mi svegliavo la mattina con la nebbia… Pero’ ne e’ valsa la pena, quei sacrifici sono stati ampiamente ripagata”. Da Caldaro eccolo a Bordighera, sempre con il gruppo Sartori. “Poi un paio di anno fa lo stesso Sartori – racconta ancora l’azzurro – mi ha consigliato Simone Vagnozzi, che faceva parte dello stesso staff”. Una collaborazione iniziata nel momento piu’ buio della carriera di Cecchinato, quando a inizio 2017 era sprofondato intorno alla 200esima posizione nella classifica Atp e sembrava destinato a una carriera anonima da giocatore di challenger.

Con Simone ho trovato nuovi stimoli e la maturita’. Ed eccomi qui a Parigi”. Negli ultimi due mesi la sua e’ stata una crescita esponenziale. “Da Monte Carlo e’ cambiato qualcosa – aggiunge – ma non si tratta solo di un match, sarebbe riduttivo. Gia’ dallo scorso inverno sono stato piu’ attento ai particolari. Ho svolto la migliore preparazione della mia carriera ad Alicante e ho deciso di non accontentarmi dei challenger. Era venuto il momento di salire di livello, anche rischiando inizialmente di perdere qualche partita in piu’. Ero convinto di poter disputare una grande stagione e i risultati si vedono. I match, le vittorie, ti danno fiducia, determinazione, consapevolezza. Per questo ringrazio il mio team, dal coach Simone Vagnozzi al preparatore Umberto Ferrara sino al mio manager Luigi Sangermano. Sono un giocatore nuovo, ora lotto sempre senza mollare mai. In campo sono sempre concentrato, determinato a dare il massimo e riesco a mantenere un livello alto di tennis e soprattutto ad essere continuo. Prima lo facevo meno e nei challenger a volte mi accontentavo. C’e’ una bella differenze a giocare i tornei piu’ importanti, gli Slam. Qui se non giochi al massimo non hai scampo, perdi”. Ora i media e gli avversari lo guardano con occhi diversi: “Da ieri e’ un susseguirsi di richieste di interviste, ma io voglio restare concentrato perche’ il mio Roland Garros non finisce qui. Per questo ringrazio il mio staff che mi aiuta a gestire tutto”. Ora c’e’ da preparare la semifinale di venerdi’ contro l’austriaco Dominic Thiem, l’unico capace di battere Nadal sulla terra due volte nelle ultime due stagioni: nel 2016 a Roma e quest’anno a Madrid. Nel 2014 ci ha perso nelle qualificazioni a Doha, ma l’anno prima lo aveva battuto in un torneo futures a Modena. “Ricordo quel match, ma qui il contesto e’ ben diverso. Io pero’ voglio provarci con tutte le mie forze”. (ITALPRESS).

