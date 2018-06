Il palermitano Cecchinato in semifinale al Roland Garros. Fiorello felice

🔊 Ascolta l'articolo

Marco Cecchinato al Roland Garros di Parigi ha battuto in quattro set Novak Djokovic e va in semifinale. Risultato epico e sofferto 6-3, 7-6, 1-6, 7-6 (13-11) su Djokovic! 40 anni dopo Barazzutti un italiano torna in semifinale al Roland Garros!

“Semifinale Roland Garros, Cecchinato grandissimo! L’ho allenato proprio bene sto ragazzo! L’amico Novak Djokovic capira’ il mio entusiasmo!”. Con questo tweet Rosario Fiorello festeggia il successo del palermitano Marco Cecchinato che ai quarti del torneo francese ha battuto il serbo Djokovic, conquistando l’accesso alle semifinali.

Adesso dovrà battere Theim.Continua il sogno del tennista palermitano, allenato per anni da Palpacelli.

Era il 1978 quando Corrado Barazzutti centro’ la semifinale al Roland Garros, l’ultima di un tennista italiano in uno Slam. “Troppi – sorride l’attuale capitano azzurro di Davis come riportato dal sito della Federtennis -. Sono contento per Marco, ci ho parlato qualche minuto dopo il match. E’ felice, ancora non ci crede. Contro Djokovic ha giocato una partita straordinaria. A parte il terzo set in cui e’ un po’ calato e ha perso il filo del gioco, e’ stato perfetto. E’ migliorato tantissimo dal punto di vista tecnico, sia nel servizio che nel rovescio. Perde meno campo, usa meno lo slice, i piedi sono piu’ vicini alla riga di fondo e fa piu’ male anche col diritto che ha sempre avuto. Marco difende benissimo e ha tirato fuori dal museo un colpo che sembrava scomparso, la smorzata. Non la usa quasi piu’ nessuno, ma soprattutto sulla terra rossa e’ un colpo che serve, che paga”.

Cecchinato ha impressionato per la lucidita’ con la quale ha affrontato i momento complicati del match contro un avversario, Djokovic, che e’ stato numero uno del mondo e ha conquistato 12 titoli dello Slam. Un successo che proietta il 25enne palermitano al 27esimo posto del ranking da 72 che era alla vigilia del torneo e addirittura 109 a inizio anno. “Nel tennis la fiducia e’ fondamentale. Marco aveva gia’ battuto Carreno Busta e Goffin, due top ten. Nel tennis la consapevolezza e’ tutto, ti fa fare il salto di qualita’”, conferma lo stesso Barazzutti.

“Non ricordo cosa mi ha detto Djokovic, non capivo niente, mi ero buttato per terra, piangevo, non ci credevo, e’ stato un mix di emozioni incredibili. Ricordo solo che mi ha abbracciato, mi ha detto bravissimo, mi ha fatto i complimenti, e’ stato un momento molto importante per me”. Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport 24, Marco Cecchinato torna sulla vittoria di oggi che vale le semifinali del Roland Garros. Un’impresa per il tennista palermitano che ha chiuso sul 3-1 sfruttando il quarto match point.

“Sentivo grandissima tensione, avevo il cuore a mille, sapevo che se fossi andato al quinto il match sarebbe cambiato in modo pazzesco, perche’ lui e’ abitato a queste sfide, io ero stanco, ma sono stato bravo e anche i tre match point che avevo avuto li ho giocati bene, ma lu ha fatto tre vincenti, poi ho tirato quella risposta che vedro’ per tanti giorni”, racconta Cecchinato che sa di essere entrato nella storia.

“Sono orgoglioso, l’ultimo a centrare la semifinale era stato Barazzutti 40 anni fa, e’ venuto negli spogliatoi, mi ha abbracciato – continua il tennista siciliano -. Oggi ho davvero fatto qualcosa di speciale per tutti gli italiani, adesso voglio riposare, poi rispondero’ a tutti quanti, ringraziero’ tutti, ma ora ho bisogno di riposare perche’ sono veramente distrutto”.

“Se la gioca un po’ con tutti ormai, oggi gli ho visto fare delle cose… E’ un ottimo giocatore, in grande fiducia, ci possiamo aspettare anche che vada in finale, perche’ no?”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Adriano Panatta, vincitore del Roland Garros nel 1976, commentando la semifinale centrata a Parigi dal tennista azzurro Marco Cecchinato. “Un consiglio? Non ascoltare nessuno. Adesso deve fare una sana doccia, un bel massaggio, andare in albergo, riposarsi, mangiare bene, riposarsi e domani dopo una bella nottata fare una sgambatura. Insomma, meno ascolta la gente e meglio e'” ha detto Panatta. “Mi sembra un ragazzo equilibrato, dovremmo essere felici per quello che ha fatto, ma ogni gara ha la sua storia” ha aggiunto in riferimento alla gara che lo vedra’ giocarsi giovedi’ la finale contro l’austriaco Dominic Thiem. L’Italia ritrova dopo 40 anni la semifinale dello Slam (Barazzutti 1978), Panatta e’ l’ultimo ad aver vinto a Parigi (1976). “Se sono disposto a cedere il mio trono? L’ho ceduto tanti anni fa, poi a me i troni non piacciono, gli auguro tanto fortuna. Se dovesse vincere avrei il vantaggio che nessuno mi chiederebbe piu’ nulla della mia vittoria del 1976″ dice Panatta. Ed ancora su Cecchinato e il suo tennis apparso all’improvviso, ha aggiunto:”Il tennis evidentemente c’era gia’, capita che si trovano momenti favorevoli, scatta qualcosa, si prende fiducia e si capisce che puoi giocartela con tutti e cambi come giocatore. E’ la cosa piu’ bella che possa capitare ad un giocatore, quando capisce di potersela giocare con tutti”.(ITALPRESS)

