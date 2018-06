Palermo Calcio, Stellone: “Niente calcoli ma siamo concentrati”

🔊 Ascolta l'articolo

Smaltita l’amarezza per la mancata promozione diretta e’ tempo di play-off da domani per il Palermo, ospite del Venezia nell’andata delle semifinali per un posto in serie A.

“Affrontiamo una squadra organizzata che ha vinto meritatamente contro il Perugia, viene da due promozioni, un avversario da rispettare che ha fatto tanti punti – dice il tecnico dei rosanero Roberto Stellone sul sito ufficiale – Noi possiamo far bene e possiamo far male al Venezia. Non dobbiamo fare calcoli, ma dobbiamo ragionare in chiave 180′ perche’ conta anche quello. Ai play-off conta l’aspetto mentale, fisico, l’episodio a favore, un pizzico di fortuna. Noi ci arriviano concentrati, siamo migliorati come squadra nelle ultime settimane. Vediamo che modulo adottare ma sicuramente non sara’ per subire ma per offendere”. La lunga sosta e’ stata importante anche per recuperare alcuni giocatori come Rolando e Nestorovski. “‘Nesto’ e La Gumina hanno caratteristiche diversa e possono anche giocare assieme, spetta a me decidere. In attacco ho Coronado, Moreo Trajkovski, ho solo l’imbarazzo della scelta”.

“Noi dobbiamo essere bravi a non farci sorprendere in contropiede – spiega Stellone descrivendo le insidie del match di Venezia – dobbiamo essere veloci. Loro segnano molto su palla inattiva, dobbiamo essere accorti e non dobbiamo concedere loro troppi spazi per la conclusione. Ho visto spirito sacrificio da parte dei ragazzi. In un mese non si puo’ fare quello che si fa in un anno ma abbiamo lavorato bene”. Sul suo futuro Stellone dice: “Ho un contratto che mi lega al Palermo per un altro anno ma conta poco, la mia intenzione e’ quella di andare su, prima lo era per la promozione diretta e ora attraverso i play-off e devo portare a termine quello che e’ stato fatto anche prima del mio arrivo perche’ con Tedino, anche se gli ultimi risultati erano stati negativi, la squadra ha fatto bene. Il ritiro? Non ci siamo allontanati per le pressioni, i tifosi ci lasciano tranquilli, del resto i nostri allenamenti al Tenente Onorato sono a porte chiuse, abbiamo cercato di spezzare un viaggio che comunque tra Perugia o Venezia si prospettava comunque lungo”.

Italpress

