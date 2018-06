Opel Insigna,per l’ammiraglia nuovo infotainment e motori puliti  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Nuovi sistemi di infotainment, servizi online evoluti e possibilità di definire diversi profili utente, personalizzando la propria interfaccia. Sono le novità in arrivo nei prossimi mesi sui sistemi Multimedia di Opel Insignia che anche sul fronte connettività (con Live Traffic, prezzi del carburante e aggiornamenti delle mappe in tempo reale) riafferma le proprie ambizioni, migliorando una proposta già premiate a livello internazionale.

L’ammiraglia del marchio tedesco – dallo scorso anno controllato da PSA – è sempre pià centrale nel processo di rinnovamento della gamma (e dell’immagine Opel) come dimostrano gli interventi per ottimizzare ulteriormente le emissioni in vista delle nuove normative Euro 6d-TEMP. Così i diesel 1.6 litri di Insigna sono ora dotati di sistema di Riduzione Catalitica Selettiva con consumi che sulla versione da 110 CV si aggirano sul ciclo misto a 4,4 l/100 km e con emissioni di CO2 pari a 116 g/km. Valori che salgono leggermente nella versione da 136 CV ma con prestazioni più interessanti, accelerando da 0 a 100 km/h in circa 10,5 secondi e con una velocità massima di 212 km/h. Le vetture conformi allo standard Euro 6d-TEMP, come Insignia, non saranno perciò soggette ai potenziali divieti di accesso ai centri cittadini imposti ai veicoli diesel.

Per onestà va detto che anche nella versione a gasolio 2.0 da 170 CV – quella con il miglior compromesso prezzi-prestazioni – i consumi nella guida reale si mantengono sempre assolutamente ragionevoli, intorno ai 15 km con un litro, anche se la coppia di 400 Nm (disponibile già sotto i 2000 giri) invoglia a schiacciare sull’acceleratore. Per trovare un comportamento più ‘emozionante’ bisogna salire alle nuove versioni sportive Gsi (210 CV il diesel, 260 CV il benzina) ma a salire – e non di poco – è anche il listino.

L’Insignia 170 CV – soprattutto nella versione sw, la Sports Tourer – offre un’abitabilità all’altezza di quasiasi esigenza, sfruttando al meglio le dimensioni imponenti (lunga 5 metri, offre un volume di carico che va da 560 a 1.690 litri) ma alleggerendole con un design che nella seconda generazione è ancora più filante e moderno. Al tempo stesso, su strada si rivela agile e sicura grazie ai cerchi da 18 pollici che scaricano a terra i 170 CV con i quali si possono toccare – ovviamente sulle autostrade tedesche – i 223 km/h. Ad agevolare il conducente, il sistema Head Up Display che permette di mantenere lo sguardo sulla strada pur nel pieno controllo di tutte le informazioni utili. All’interno la nuova generazione Insignia conferma i grandi passi in avanti sul fronte della qualità, con materiali e feeling da premium, mentre la dotazione tecnologica è sterminata, con una menzione al sedile di guida AGR con funzione massaggio che la rende perfetta per lunghi viaggi in tutta sicurezza.

