Valigia in aereo, come recuperarla per primi 

Fonte: adnkronos.com

L’attesa per ritirare il bagaglio imbarcato a volte sembra davvero infinita. Per non parlare della paura che non arrivi a destinazione. Il nastro che gira a vuoto o con le valigie degli altri si trasforma per alcuni viaggiatori in un incubo.

Fortunatamente, si legge sul ‘Mail online’, i passeggeri esperti hanno scoperto alcuni trucchi da usare per assicurarsi che il proprio bagaglio esca per primo.

Far attaccare, al momento del check in, l’adesivo ‘Fragile’ sulla valigia è un buon modo per assicurarsi che venga imbarcato per ultimo sull’aereo uscendo quindi poi per primo.

Un altro modo per accorciare i tempi di attesa è quello di effettuare per ultimi il check in. Anche in questo caso sarà caricato a bordo per ultimo e allo stesso tempo quindi scenderà tra i primi.

