Aeroporti, Aegen punta sulla Sicilia, con nuova rotta da Atene a Palermo

L’aeroporto di Palermo si arricchisce di una nuova rotta. A partire dal prossimo 21 giugno e fino al 29 settembre sarà possibile dal capoluogo siciliano raggiungere Atene, grazie a un collegamento operato da Aegean, membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, con una rete di 155 destinazioni, di cui più di 30 interne, e il resto internazionali, in 44 Paesi diversi. Il collegamento Palermo – Atene avrà sino a tre frequenze settimanali, ogni lunedì, giovedì e sabato, e sarà effettuato con aeromobili Bombardier Dash 8-400 da 78 posti di Olympic Air, con l’offerta di un servizio completo, comprensivo di cibi e bevande gratuiti. “Palermo si conferma la porta d’ingresso dell’intera Sicilia – ha spiegato Fabio Giambrone, presidente di Gesap, la società di gestione dello scalo di Palermo -. Questo collegamento si aggiunge alle 33 compagnie presenti nel nostro aeroporto e alle 97 rotte che ormai collegano la nostra città al resto del mondo. E’ la conferma che il lavoro svolto in questi anni sta dando frutti importanti”. L’offerta tariffaria comprende tariffe senza bagaglio registrato e senza possibilità di variazioni (GoLight) e con bagaglio e la flessibilità nei cambi data (Flex).

In entrambi i casi è consentito un solo bagaglio a mano per peso massimo di 8 chili. Di recente è stata introdotta la possibilità di acquistare, insieme al biglietto, il posto preferito a bordo: è possibile scegliere tra posti “Extra legroom” (in corrispondenza delle uscite di sicurezza) e “Up Front” (prime file della cabina) a seconda delle esigenze specifiche. Per coloro che invece non optano per questa soluzione, resta la possibilità di effettuare il check-in online, nonché l’assegnazione gratuita tra i posti della tipologia “Standard”, 48 ore prima dell’orario di partenza del volo.

La Sicilia è un bacino d’utenza che la compagnia sta tenendo d’occhio da diverso tempo – ha detto Sandro Melis, Aegean Airlines SA Country Sales Manager & Legal Representative Italy -, qualcosa che mancava nell’ambito del network di Aegean Airlines. Palermo sta dando il riscontro migliore in termini di prenotazioni, anche a settembre. La scelta iniziale è quella di un collegamento stagionale ma in base alla risposta del mercato che fino a questo momento è ottima, potrà proseguire anche nella stagionale invernale”. “Come per molti altri esempi – ha spiegato Natale Chieppa, direttore generale della Gesap – Palermo sta dando grandi soddisfazioni sul pre-booking, registriamo un numero importante non solo prenotazioni di palermitani che scelgono la Grecia per le loro vacanze, ma anche nel flusso inverso. Una ulteriore conferma che le rotte internazionali vanno alla grande”. Il collegamento fornirà ai passeggeri l’accesso diretto alla capitale greca, oltre a offrire l’opportunità di accedere a comode coincidenze per numerose destinazioni servite da Aegean tra cui Salonicco, Rodi, Heraklion, Chania, Santorini, Mykonos, nel network domestico, e Larnaca, Tel Aviv, Yerevan, Tbilisi, Beirut, Amman, nel network internazionale. (Loc/Adnkronos)

