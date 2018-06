Paura per Giulia Bongiorno, aggredita a Roma  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Paura per Giulia Bongiorno. Mentre passeggiava per le strade di Roma con il figlio, ieri pomeriggio, la neoministra si è imbattuta in un uomo che non sembrava in sé: straniero, dall’accento inglese, camminava svestito al centro della via.

Come si legge su ‘Il Messaggero’, all’altezza di via della Mercede, a cento metri da piazza di Spagna, l’uomo aggredisce una donna: ripete parole sconclusionate in inglese, poi si tira giù i pantaloni per molestarla. A quel punto la Bongiorno cerca di allontanare il malintenzionato che però le si avvicina minaccioso.

Scattano le chiamate al 112. La prima telefonata parte dalla donna, riuscita a divincolarsi. La seconda chiamata parte dal cellulare della titolare della Pubblica amministrazione. Dopo poco arrivano le forze dell’ordine. Le due donne raccontano tutto alla polizia che interviene in diretta e porta via l’uomo.

