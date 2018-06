Augusta, il catanese Vacirca Campione di salto ostacoli 2018

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Il catanese Ernesto Vacirca su Ultimo Fs e’ il Campione regionale siciliano assoluto di salto ostacoli per il 2018. Con questa vittoria Vacirca, campione uscente, si e’ aggiudicato oggi, domenica 3 giugno, il suo terzo titolo assoluto consecutivo (2016 su Ultimo Fs e 2017 su Tianjin dei Folletti). Il cavaliere del C.I. Valverde ha conquistato il titolo al termine delle tre giornate di gara che si sono disputate sui campi dell’ADIM di Augusta (Sr). Vacirca e Ultimo sono stati gli unici a uscire dal campo dopo le tre giornate di gara senza penalita’.

La medaglia d’argento e’ andata a un altro agguerritissimo cavaliere: il siracusano Giancarlo Guastella (Equitazione Siracusana Asd) che in sella a Capoen KZ ha concluso il suo campionato con 2.17 punti negativi.

Bronzo per il cavaliere di Niscemi Giuseppe Militello (C.E. Niscemi) in sella a Cherubijn van de Plataan (8.43). “Sono molto contento – ha dichiarato Ernesto Vacirca – per aver messo al collo il terzo titolo consecutivo. Devo dire grazie al mio Ultimo Fs che si e’ comportato benissimo in un Campionato che ha visto un direttore di campo (Gabriele Vulcanico ndr) e un comitato organizzatore davvero all’altezza dell’evento. Quella del Campionato – ha aggiunto Vacirca – e’ una formula molto complessa. Ho cercato di conquistare fin dalla prima giornata la vetta della classifica nella la gara tabella C (errori tramutati in secondi di penalizzazione ndr); poi ho pensato solo a non toccare barriere ed e’ cosi’ che sono riuscito a conquistare la medaglia d’oro”.

Combattutissima lotta per le prime due posizioni del Campionato regionale assoluto riservato ai possessori del 1° grado. Ad avere la meglio e ad aggiudicarsi la medaglia piu’ preziosa e’ stato un altro catanese Andrea Ciancico (SISA) su Excelle du Bois Madame. Per loro punteggio di 6.14. Davvero a un soffio la medaglia d’argento e’ andata alla giovane etnea Sveva Smiroldo su Carioca (6.73; C.I. Linera). Bronzo per il palermitano Salvatore Cambria su Elitester (9.55; Riders Club Asd)

“Abbiamo assistito – ha detto Gaetano Di Bella, presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia – a tre bellissime giornate. A vincere sono stati lo sport, la dedizione e la passione che cavalieri, istruttori e genitori mettono giorno dopo giorno in questa fantastica attivita’ sportiva. Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa edizione dei Campionati, che hanno visto protagonisti tanti giovani e soprattutto i nostri amati cavalli, principali attori del nostro splendido sport”. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.