Dalla protesta alla festa, dall’empeachment al “grazie” a Mattarella

Da Sergio Costa (Ambiente) a Giulia Grillo (Salute); da Alberto Bonisoli (Cultura) a Barbara Lezzi (Sud); da Elisabetta Trenta (Difesa) a Riccardo Fraccaro (Rapporti col Parlamento) ad Alfonso Bonafede (Giustizia). E’ la squadra di ministri 5 Stelle presentata da Luigi Di Maio sul palco della manifestazione in corso in Piazza Bocca della Verità. Unico assente, il ministro della Infrastrutture Danilo Toninelli. Il discorso di Di Maio è stato interrotto dalla folla che ha cominciato a intonare l’inno di Mameli e insieme a loro tutti i ministri.

Luigi Di Maio dal palco della manifestazione M5 ha così esordito: “Questa piazza era stata convocata in un momento di tensione. Sono stato io il primo a essere critico nei confronti del Presidente Mattarella. Ci siamo parlati, abbiamo trovato una soluzione insieme. Saluto lui e Fico, che ci ha dato una grande mano in questi giorni”.

“Senza Grillo non saremmo mai arrivati fino a qui… Ieri c’è stato dato un potere nelle mani, quello di cambiare le cose. Il potere di utilizzare il potere per i cittadini e non per se stessi. Non sarà semplice. Non saremo quelli che si autocertificheranno i risultati. Non dovremo perdere il contatto con le persone, voi ci dovrete dire se avremo migliorato la qualità della vostra vita”.

Davide Casaleggio dal palco della manifestazione M5S promette che di ridare ai cittadini “le chiavi delle istituzioni. Conte rappresenta il nostro concetto di cittadino che entra nelle istituzioni. Oggi è il capo del governo di questo Paese. Abbiamo portato al governo il nostro vero leader, il programma del Movimento. “Ci metteremo al lavoro per risarcire i truffati delle banche”.

“La consapevolezza dei propri diritti di cittadinanza digitale? si sta alzando come una marea? in giro per il mondo. Una nuova condizione? che travalica i confini dello Stato? e che appartiene a tutti noi. Un nuovo tipo di diritti e di strumenti che acquisiscono un valore quanto più è partecipato il loro utilizzo?. Oggi gli strumenti per esercitare questi diritti non sempre sono accessibil?i, ma quando cominciamo ad usarli poi li pretendiamo?. Proprio come quelli che abbiamo creato per Rousseau”.

“Chi usa Rousseau – ha proseguito – non vuole più rinunciare? a poter proporre o discutere le leggi, a scegliere i propri candidati, a creare iniziative sul proprio territorio. Il contratto di governo? che abbiamo sottoscritto contiene un punto in questa direzione: ‘introdurre il principio della cittadinanza digitale dalla nascita, prevedendo l’accesso gratuito alla rete internet per ogni cittadino'”.

“Un primo passo? verso il riconoscimento di una nuova serie di diritti che stiamo iniziando a scoprire anche grazie a Rousseau. Una piattaforma che continueremo a sviluppare? sempre di più con la vostra partecipazione e che oggi si è aperta ad una nuova dimensione: la Rousseau Open Academy?”, ha sottolineato Casaleggio.

“La sfida? è creare anche questa volta qualcosa che non è mai stato fatto e per molti è impossibile?: costruire una comunità internazionale? che, attraverso strumenti di intelligenza collettiva e di democrazia diretta, sia in grado di definire e condividere il concetto? di cittadinanza digitale e consentire così a tutti i cittadini di esercitare a pieno i propri diritti. E con RousseauOpenAcademy.com? ci apriamo al mondo? creando uno spazio per tutti coloro che vogliano mettersi a disposizione degli altri ?per creare questa conoscenza?, ma anche per tutti quelli che, invece, vogliano offrirsi per diffonderla?”.

“La rete? è stata la nostra opportunità?. La relazione tra saperi e persone? la nostra ricchezza. Mettere il cittadino al centro?, la nostra forza?”, ha aggiunto il fondatore di Rousseau.

“Mio padre diceva che con volontà e immaginazione si sarebbe potuto creare una nuova realtà che prima non sembrava possibile. Oggi ne abbiamo la prova. Oggi una stella in cielo brilla, grazie a tutti noi, più delle altre”.

Non ci sarà alcun taglio degli stipendi ai nostri militari. Lo ha assicurato la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, dal palco della manifestazione dei M5S a piazza Bocca della Verità. “Lasciatemi fare una premessa, che ritengo particolarmente importante – esordisce nel suo intervento – Durante la campagna elettorale, qualcuno aveva fatto circolare una grandissima fake news sul taglio degli stipendi dei nostri militari. Ci tengo a sottolineare che era una bugia e resta tale. Non fa parte del programma che mi impegnerò ad applicare!”

“Al contrario – continua – già nei 5 anni di Parlamento il M5S si è sempre adoperato per mettere in primo piano i diritti dei lavoratori ponendo la massima attenzione proprio al tema della retribuzione, della previdenza e della tutela della salute dei militari. L’unica spending review che il programma Difesa del MoVimento 5 Stelle intende portare avanti riguarda gli sprechi di risorse e la cattiva gestione. Nessuno dirà più che le spese per la difesa sono inutili perché eventuali spese inutili, vanno tagliate, razionalizzate e spostate dove sono più produttive”. “Investiremo quindi laddove sarà necessario per avviare una fase di ammodernamento del nostro comparto e delle nostre tecnologie di difesa, anche in virtù delle nuove minacce che ci troviamo ad affrontare”, sostiene Trenta. (Pol/AdnKronos)

