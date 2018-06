M5S: “Nelle regioni non faremo sconti a Lega”  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Alleati al governo, ‘rivali’ in regione. E’ il destino di M5S e Lega, azionisti del neonato esecutivo ‘del cambiamento’ guidato da Giuseppe Conte ma competitor in diverse realtà locali. A partire da quelle regioni dove il Carroccio è saldamente al timone, come la Lombardia, cuore del leghismo di governo, mentre il Movimento 5 Stelle è all’opposizione. Nella regione amministrata da Attilio Fontana i grillini – nonostante il sodalizio su cui si regge il governo nazionale – non intendono fare sconti ai leghisti.

A mettere le cose in chiaro è il consigliere regionale M5S Massimo De Rosa, ex deputato: “Il patto tra Lega e Forza Italia reggerà, non credo a un ribaltone in regione – dice all’Adnkronos – Ma il partito di Salvini non può essere ‘governo del cambiamento’ a livello nazionale e ‘governo del cemento e della sanità privata’ a livello regionale. Dovrà rivedere alcune sue linee: se lo fa, da parte nostra c’è la massima disponibilità a discutere; se non lo fa, lo denunceremo. Il nostro programma regionale e quello nazionale sono la stessa cosa: il problema semmai è della Lega”.

Secondo De Rosa “infrastrutture e sanità sono i punti su cui potrebbero registrarsi le maggiori divergenze” tra M5S e Lega: ad esempio, prosegue, “sarà interessante la discussione sulla Pedemontana”, alla quale i pentastellati si sono opposti duramente. “Molte delle grandi opere che facevano parte della legge obiettivo 2001 potrebbero essere fermate o ridimensionate. Così capiremo quanto pesa il tavolo romano rispetto a quello regionale”, rimarca il consigliere grillino.

La partita cruciale si giocherà sul fronte delle infrastrutture, tema sul quale M5S e Lega hanno dimostrato in passato di avere idee diverse: “I fondi destinati a tutte le grandi opere che per noi sono inutili possono servire a finanziare il reddito cittadinanza o la revisione del sistema di tassazione”, suggerisce De Rosa, che considera positiva la scelta del cremonese Danilo Toninelli a capo del ministero delle Infrastrutture: “Per noi lombardi può essere una buona cosa. E’ un contrappeso rispetto alla loro forza in regione”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.