Ficarra e Picone aprono la nuova stagione del Biondo

Con un nuovo allestimento de Le rane di Aristofane, interpretato da Ficarra e Picone e diretto da Giorgio Barberio Corsetti, ripensato per i teatri al chiuso dopo l’enorme successo ottenuto al Teatro Greco di Siracusa, e con una originale rilettura del Faust di Marlowe firmata da Vincenzo Pirrotta, prendera’ il via il prossimo 24 ottobre la nuova stagione del Teatro Biondo di Palermo. Il cartellone e’ stato presentato stamattina, nella sala teatrale di via Roma, dal presidente del Teatro Biondo Giovanni Puglisi e dal direttore Roberto Alajmo alla presenza dell’Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Sandro Pappalardo e dell’Assessore comunale alla Cultura Andrea Cusumano. Erano presenti anche Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by Car, sponsor principale del Teatro, e Vito Planeta, la cui azienda vinicola sponsorizza l’attivita’ del Biondo. [De]generazioni: questo il filo rosso che lega i 12 spettacoli in programma in Sala Grande, di cui 5 tra produzioni e coproduzioni, e i 14 in Sala Strehler, 7 dei quali prodotti dal Biondo, che nella diversita’ di generi e linguaggi, dalla commedia al teatro musicale, dal dramma al teatro di narrazione, affrontano temi e questioni dei nostri giorni. “Generazioni a confronto – ha spiegato Roberto Alajmo – padri e figli, maestri e allievi, esperienze che si trasmettono e che si trasformano. Ma anche degenerazioni, ossia alterazioni e degradazioni: di simboli, di valori, di utopie. Nel cinquantesimo anniversario del fatidico ’68, che ha posto la cultura, l’arte e il teatro stesso al centro delle proprie rivendicazioni, vogliamo riflettere sulle eredita’ che ha lasciato una generazione di sognatori, ma anche sul diffuso sentimento di straniamento che la societa’ contemporanea ci trasmette”.

“Il cartellone che presentiamo – ha detto il presidente Giovanni Puglisi – rappresenta un eccellente punto di equilibrio tra classico (Aristofane, Shakespeare, Ibsen) e moderno (Pirandello, De Filippo, Mattia Torre, il nostro Roberto Alajmo), dando anche alle diverse messe in scena una sapiente veste performativa, attraverso produzioni di alto livello, anche del nostro Teatro Biondo, animate da attori di alto profilo professionale, talora anche “indigeni”! Il successo della precedente stagione (quasi 70% in piu’ di abbonamenti rispetto all’anno prima), ci fa ben sperare sul successo di questa, sicuro che Palermo e i palermitani daranno ancora piu’ coraggio a quanti lavorano a diversi livelli nel Biondo e scriveranno ancora una volta il successo del “loro” Teatro”. L’assessore allo Spettacolo della Regione Siciliana, Sandro Pappalardo, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione regionale a sostegno del grande spettacolo: “La bellissima stagione del Biondo, che contiene un caleidoscopio di alto livello di grandi classici e di fortunate sperimentazioni – ha spiegato Pappalardo – e’ un punto di partenza e un altro tassello per la crescita culturale della Sicilia. Crescita che si puo’ e si deve associare a un implemento turistico attraverso la realizzazione di offerte ad hoc e di pacchetti per attirare visitatori in citta’. Questo Teatro, nel cuore pulsante di Palermo, racchiude una grande storia e sara’ animato da spettacoli di assoluto livello. Per questa ragione, la Regione Siciliana ha sostenuto convintamente, dando segnali molto forti, il Teatro e credo – e tutto il governo Musumeci crede – che lo spettacolo sia uno dei migliori recettori per il turismo. Occorre andare oltre il canonico sbigliettamento del pubblico cittadino, dobbiamo essere in grado di raccontare una storia ai visitatori e ai turisti. Una storia che puo’ partire da un grande spettacolo al Biondo, dalle visite guidate e che si allarga ai tesori di Palermo, una citta’ straordinaria che trasuda fascino e storia. Questo e’ solo l’inizio di un percorso: abbiamo sostenuto, in molti casi come mai in passato e rompendo una prassi negativa, i Teatri siciliani. Adesso e’ il momento di costruire insieme”.

Il sindaco Orlando e l’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Andrea Cusimano, esprimono l’apprezzamento dell’Amministrazione Comunale per il lavoro svolto dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, grazie il quale il Biondo oggi e’ un’azienda solida capace di offrire una programmazione di pregio, premiata dal pubblico di abbonati in forte aumento: “Per il calendario presentato oggi in conferenza stampa – affermano – esprimiamo soddisfazione e apprezzamento al Direttore ed allo staff del Biondo, auspicando una sempre maggiore partecipazione cittadina alla stagione ed una sempre maggior aderenza al territorio del teatro della citta’. L’auspicio e’ che nell’anno in cui siamo Capitale Italiana della Cultura il Biondo possa rappresentare il punto di forza per trasformare Palermo nella capitale italiana del teatro”. Dopo Le rane, grazie al quale Barberio Corsetti ha abbattuto definitivamente il discutibile confine che separa lo spettacolo “alto” dallo spettacolo “basso”, un po’ come aveva fatto Pasolini con Toto’ per Uccellacci e uccellini, la stagione in Sala Grande proseguira’ dal 16 al 25 novembre, con L’abisso, che Davide Enia scrive e interpreta attingendo ai suoi Appunti per un naufragio (Premio Mondello 2018), un’esperienza indicibile: lo spaesamento, il dolore e la rabbia che affiorano dinanzi alla grande tragedia contemporanea degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo. A seguire, il 7 dicembre, si alzera’ il sipario su una nuova impegnativa produzione palermitana: La tempesta di William Shakespeare nell’inedito adattamento di Roberto Ando’ e Nadia Fusini, con un cast eccezionale di attori e attrici affermati sia al cinema che al teatro: Renato Carpentieri, Vincenzo Pirrotta, Filippo Luna, Paolo Briguglia, Giulia Ando’, Fabrizio Falco, Paride Benassai, Gaetano Bruno. Ambientandola in un paesaggio fantomatico, una casa-asylum su un’isola, il regista Roberto Ando’ rilegge La tempesta attraverso il fluire, grandioso e imprevedibile, della mente di Prospero, assecondando l’incedere minuzioso e incalzante del suo piano per congedarsi dal mondo e iniziare la figlia Miranda alla vita e al mistero dell’esistenza.

l nuovo anno si aprira’ con un’altra novita’ che il Biondo si appresta a mettere in cantiere: Chi Vive Giace di Roberto Alajmo, interpretata da Roberta Caronia, David Coco, Roberto Nobile, Lucia Sardo e Claudio Zappala’: in un contesto che sin dall’inizio ha i contorni allucinati di un certo realismo metafisico tipicamente siciliano, Alajmo ha impaginato un dramma dei vivi e dei morti, nel quale l’ironia, che sconfina nello humour nero, ha la funzione catartica di governare l’ordine delle cose invertendo il senso del vecchio adagio: “Chi muore giace, chi vive si da’ pace”. Dall’1 al 10 febbraio tre interpreti, Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilu’ Prati, incarneranno le Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, rese immortali dal famoso sceneggiato televisivo con Sarah Ferrati, Rina Morelli e Nora Ricci. Questa edizione teatrale, adattata da Ugo Chiti e diretta da Geppy Gleijeses, si avvale delle musiche originali di Mario Incudine. A seguire, dal 22 febbraio al 3 marzo, ancora una produzione del Biondo: Spettri di Ibsen per la regia di Walter Pagliaro, con Micaela Esdra. In questo nuovo allestimento, con le scene di Michele Ciacciofera, il passato trova forma nella serra che circonda la casa degli Alving: la natura si insinua progressivamente nel salotto borghese dove si svolge uno scontro mortale fra madre e figlio.

Dopo Palazzeschi, ancora un autore di culto del repertorio novecentesco italiano: Eduardo De Filippo, del quale il Biondo proporra’, dall’8 al 17 marzo, una delle commedie piu’ amate, Questi Fantasmi! nell’allestimento della Compagnia di Luca De Filippo, la cui regia e’ stata affidata a Marco Tullio Giordana dopo la prematura scomparsa dell’attore, mentre nei panni del protagonista Pasquale Lojacono, tormentato da invisibili e dispettose presenze, e’ Gianfelice Imparato. Dal 20 al 31 marzo tornera’ al Teatro Biondo uno degli spettacoli piu’ amati e piu’ attesi dal pubblico di tutte le eta’: Slava’s Snowshow, considerato “un classico del teatro del XX secolo” (“The Times”), visto in decine di paesi, centinaia di citta’, migliaia di volte da milioni di spettatori. Il suo geniale inventore, Slava Polunin, e’ considerato “il miglior clown del mondo”, un clown che ha saputo rinnovare la tradizione arricchendola con invenzioni teatrali sorprendenti. Uno spettacolo emozionante, poetico, coinvolgente, che riesce a incantare adulti e bambini. Dal 2 al 7 aprile sara’ la volta di 456, scritto e diretto da Mattia Torre, noto per essere tra gli autori e registi della popolare serie tv Boris. 456 la storia comica e violenta di una famiglia che vive isolata in mezzo a una valle oltre la quale percepisce l’ignoto. Lo spettacolo nasce dall’idea che l’Italia non sia un paese, ma una convenzione; che non avendo un’unita’ culturale, morale, politica, rappresenti oggi una comunita’ di individui posti gli uni contro gli altri, per precarieta’, incertezza, diffidenza e paura.

