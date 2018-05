Mancini: “Francia test importante”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Sono fiducioso e curioso di vedere quello che può essere il comportamento in campo contro una squadra che per me è una delle candidate ad andare in fondo al Mondiale, per noi sarà un buon test: dovremo avere un buon comportamento in campo”. E’ l’auspicio del ct dell’Italia, Roberto Mancini, alla vigilia dell’amichevole degli azzurri a Nizza contro la Francia.

“Noi abbiamo tanti giovani e dobbiamo crescere velocemente, ci sono molti giocatori che giocano in A ma non hanno esperienza internazionale però la devono fare in fretta e questa partita serve a cimentarsi con calciatori che hanno molta più esperienza, anche magari a rischio di non fare le cose benissimo”, prosegue il tecnico jesino nella conferenza stampa della vigilia.

“In questi primi 7 giorni – dice – abbiamo lavorato bene: è chiaro che la strada sarà lunga, purtroppo abbiamo avuto un dramma però solo chi cade in basso può risorgere e ripartire alla grande e noi abbiamo le qualità per farlo”.

