Corte di Giustizia Ue bacchetta la Sicilia, in arrivo maxi multa. Il 17% dei depuratori non funziona

La Corte di giustizia Ue bacchetta l’Italia e in Sicilia oltre il 17% dei depuratori non funziona, nonostante già quattro anni fa sia stato individuato un commissario straordinario per la depurazione delle acque, col compito di porre in essere gli interventi necessari alla messa in funzione dei macchinari, e lo scorso anno sia stato nominato dal governo Gentiloni un commissario unico nazionale per la depurazione”. A dirlo è il deputato del M5S all’Ars Nuccio Di Paola commentando la multa che la Corte di Giustizia Ue ha imposto all’Italia sulla depurazione per la mancata messa a norma di reti fognarie e sistemi di trattamento delle acque reflue.

Di Paola ha chiesto la “convocazione urgente” di un’audizione, in commissione Ambiente Ars, del commissario straordinario unico per la depurazione Enrico Rolle, del presidente della Regione Nello Musumeci e dell’assessore al ramo Andrea Pierobon per verificare lo stato di avanzamento degli interventi. In Sicilia, stando ai dati dell’Arpa, esistono 438 impianti di trattamento delle acque reflue urbane ma appena il 17,5% dei macchinari opera attualmente con autorizzazione allo scarico in corso di validità. La restante parte, invece, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta o è destinatario di decreti di diniego allo scarico e il 18% degli impianti non è attivo.

“I dati dell’Arpa in nostro possesso fotografano una situazione inqualificabile – aggiunge Di Paola – E’ evidente che se in Sicilia gli impianti non funzionano la responsabilità è di chi, pur avendo il compito di vigilare e ottemperare ai rilievi mossi già 4 anni dalla Corte di giustizia dell’Ue, non lo ha fatto e di sicuro non possono essere i siciliani a pagare per servizi che fra l’altro non hanno”.

