Cerda, la targa Florio, i carciofeti e il sindaco declientelizzato

C’è molta curiosità sulle amministrative post-ideologiche del 10 giugno, arrivate nell’era della terza repubblica, cui si pronostica il definitivo abbandono delle casacche politiche a favore delle questioni concrete. La tipologia del voto locale sembra rappresentare meglio di qualunque altra l’abbandono dei colori e delle idee legate ai partiti tradizionali, in via di estinzione.

L’elezione diretta del sindaco, inoltre, esalta le leadership, accentuando il pragmatismo e la distanza fra gli schieramenti politici e il governo della cosa pubblica.

In questo contesto va forse seguito l’esperimento in corso a Cerda, comune del palermitano noto per due peculiarità, la produzione abbondante dei carciofi e la gastronomia da una parte, la Targa Florio dall’altra. Per questi due validi motivi Cerda è più conosciuta nel mondo dei motori e dei gourmier che dagli stessi siciliani.

Di quale esperimento parlamo? Quello messo in campo, con audacia e sprezzo del “rischio (elettorale), messo in atto dal candidato sindaco Salvo Geraci, che guida una lista civica ed è, estraneo che sembra ad ogni militanza. E’ proprio la condizione di apolide della politica a favorire l’esperimento, che consiste nel fare accettare ai cittadini elettori una ricetta dura da osservare: la rinuncia alla promessa di posti di lavoro, di future prebende, una diagnosi ridotta all’essenziale sulle “medicine” da assumere e un programma fatto di poche e irrinunciabili provvedimenti. Niente di trascendentale, quanto basta per fare ripartire Cerda e ridargli quella visibilità che aveva al tempo del carciofo e della Targa Florio.

Nei suoi manifesti Salvo Geraci si impegna a dare alla cittadina una nuova illuminazione, un campo di calcetto, il servizio civile per i giovani e la regolare erogazione idrica. In più esprime il dissenso totale sui “curriculum e le promesse di posti di lavoro”. Proprio così, in un manifesto elettorale a colori.

Non è, insomma, un Contratto su scala locale, ma pochi e fattibili impegni che, secondo il candidato sindaco dovrebbero persuadere gli elettori su due circostanze, che Salvo Geraci è una persona serie, che il sindaco Geraci, se eletto, non vende fumo, non promette mari e mondi, e non intende distribuire il libro dei sogni, editato in ogni campagna elettorale, stampato in più lingue, a seconda dello schieramento, e depositato nel cassetto il day-after, accrescendo frustrazioni e delusioni del paziente popolo di Cerda.

Come è nata la scelta di gettare alle ortiche gli strumenti consueti di ogni confronto elettorale? Salvo Geraci confida in se stesso, crede che la carta vincente sia proprio lui, il suoi curriculum, le competenze, le esperienze maturate da sindacalista, le scelte a favore della gente che conta poco o niente.

Per queste ragioni il risultato di Cerda, come scrivevamo all’inizio, potrebbe aprire un orizzonte nuovo nel governo delle città. Le campagne elettorali, infatti, portano con sé tossine e code velenose, ch spesso finiscono con il condizionare l’amministrazione. Le cambiali, infatti, si pagano sempre. E non solo in banca. Avere le mani libere, vincendo la competizione elettorale senza avere promesso nulla, regala serenità di giudizio e un uso appropriato delle risorse per fare gli interessi generali.

