Turismo: Edream, Sicilia al primo posto nelle scelte degli italiani

Il Made in Italy fa tendenza anche quando si parla di vacanze. E’ quanto emerge dai dati resi noti da eDreams, agenzia di viaggi online, secondo cui e’ la Sicilia ad aggiudicarsi le prime due posizioni della classifica delle destinazioni preferite dagli italiani. Infatti, la prima meta in assoluto per l’estate 2018 e’ Palermo, con Catania al secondo posto. A seguire, New York City, che stuzzica l’appetito dei viaggiatori italiani e si posiziona al terzo posto, davanti ai paradisi della Sardegna. Cresciuta del 122% quest’anno, la metropoli per antonomasia supera Londra e Parigi, ma anche mostri sacri della movida estiva come Barcellona. La quarta e quinta posizione sono occupate da Olbia e Cagliari, che superano la Isla Bonita, Ibiza. Rispetto ai trend del 2017, resiste Lamezia Terme, segno tangibile di un rinascimento turistico che quest’anno bacia la Calabria, anche a detta della stampa internazionale. Si osserva invece una differenza riguardo i visitatori attirati dal Salento: se l’anno scorso infatti questa zona, con l’aeroporto di Brindisi, occupava la decima posizione, oggi esce dalla top ten, scivolando alla tredicesima. Buone notizie, secondo eDreams, se si pensa poi che gli italiani in partenza nei mesi estivi saranno di piu’ rispetto all’anno scorso (+13%), e che saranno tra gli europei che staccano piu’ a lungo dalla routine. Il 32% ha prenotato soggiorni che superano la settimana, a differenza di quanto avveniva nel 2017, anno in cui la maggior parte di noi ha prenotato per un periodo da 1 a 6 giorni. A livello europeo, la fotografia delle vacanze racconta infatti di ferie piu’ brevi in Spagna, Portogallo e UK, dove si parte soprattutto per viaggi che durano meno di una settimana, e di una percentuale maggiore di viaggi da 8 a 14 giorni per francesi, tedeschi e italiani. Altra sorpresa dei trend dell’estate 2018, poi, sono proprio le destinazioni in ascesa. Il fascino dell’Oriente, delle atmosfere da mille e una notte e del deserto scavalca le cariatidi e i templi della Magna Grecia: Sharm-El-Sheikh cresce infatti di ben sei volte rispetto all’anno scorso, guidando questa classifica, seguita appunto da New York e da Casablanca.

Ma visitare luoghi remoti non e’ piu’ appannaggio di pochi. Chi ama viaggiare e andare lontano, ma con un occhio al portafoglio, ha intercettato infatti il margine di risparmio maggiore scegliendo Miami (-22%, con un risparmio di 147 euro rispetto al 2017), Los Angeles (-15%, 104 euro), e New York (-15%, 85 euro), ma si dimostrano vantaggiose anche Skiathos (-15%, 36 euro) e Santorini (-12%, 33 euro). Questo trend e’ testimoniato tra l’altro dai dati dall’European Traveller Insights Report, la ricerca di eDreams riguardo preferenze e comportamenti dei viaggiatori europei, che gia’ lo scorso dicembre sottolineava come l’ingresso di alcune compagnie low cost nelle tratte ad ampio raggio fosse apprezzato in particolare dai viaggiatori italiani, tra i primi in Europa a ad avvalersi di questi vettori. Quando invece sono i turisti stranieri a visitare l’Italia, per la maggior parte sono tedeschi, seguiti da francesi e spagnoli, che fanno rotta verso le meraviglie dell’antica Roma, al primo posto, verso le griffe della moda e lo skyline di Milano al secondo, o la laguna di Venezia, al terzo posto tra le preferenze degli europei. L’estate del 2017 vedeva invece Venezia al secondo posto e Milano al terzo per affluenza dall’estero, con Roma protagonista indiscussa.

(ITALPRESS)

