Buonumore in cucina: arriva “Slurp”, store online di poster dedicati al cibo

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Arriva Slurp, un originale progetto di design, il cui nome dal suono onomatopeico lascia già intendere ciò che si prospetta all’orizzonte. Nasce da un’idea di Salvatore Solko, un appassionato di arte, food e musica. Slurp è una nuova piattaforma on line dove poter acquistare stampe, poster e oggetti dal sapore unico. I meriti artistici vanno a un network di creativi pronti a sfornare divertenti disegni made in Italy e a personalizzare formati e progetti, coordinandosi con il cliente, a seconda delle sue richieste ed esigenze. Che si tratti di arredare la propria casa o il proprio locale, sono tante le soluzioni vincenti pensate ad hoc, per portare una boccata di colore e di allegria.

Slurp, che annovera tra i partner anche l’agenzia Slevin, farà il suo debutto ufficiale al pubblico e alla stampa, venerdì 1 giugno, alle ore 19,30, al Terzo Piano di Eataly Roma, in occasione di ‘Viva la Pasta! Il Festival’, evento che si svolgerà nello store romano da giovedì 31 maggio a sabato 2 giugno. Nel corso della presentazione, Salvatore Solko spiegherà il progetto e mostrerà poster e stampe artistiche che strizzano l’occhio al mondo del food & beverage. In linea con il tema dell’evento ‘Viva la pasta! Il Festival’ sono i lavori realizzati in esclusiva per Slurp da Michele Mancaniello, che presenterà in anteprima, venerdì 1 giugno, un nuovo poster che riprodurrà in chiave decisamente anti convenzionale una nuova ricetta di pasta tipica della cucina romana.

Il tutto mentre, in parallelo, Alessandra Mariani, chef della Didattica di Eataly, farà degustare il piatto rappresentato nel poster. A dare il giusto ritmo alla serata, invece, ci penserà il dj set firmato Solko e Beat Soup e, i testimonial che hanno già scelto i poster che meglio rappresentano la loro attività e il loro gusto, ovvero Chiara Caruso di Caffè Merenda, i Fratelli Mori dell’omonima Osteria, Fedora D’Orazio del blog Cappuccino e Cornetto, Bucolica e Fischio. Sempre in anteprima saranno presentati altri due poster a tema pasta firmati dal graphic designer Federico Leggio e da Piccola Stamperia Clandestina. La scelta, ampia e variegata, spazia dai poster d’autore realizzati da illustratori o graphic designer e disponibili a tiratura limitata, a quelli della linea Slurp Collection acquistabili, invece, senza limiti. Per tutta la durata dell’evento, da giovedì 31 maggio a sabato 2 giugno, al Terzo Piano di Eataly sarà

allestito un apposito corner dove poter acquistare i capolavori

targati Slurp. Chiunque fosse interessato a farsi un’idea del

progetto, può visitare il sito www.slurpdesign.it. e scegliere tra i poster e le stampe dai vari soggetti e simboli del mondo food. Una volta adocchiato l’oggetto del desiderio basta metterlo nel carrello virtuale per poi farselo spedire a casa. Inoltre, a breve, anche tramite il delivery service cosaporto.it, sarà possibile farsi recapitare a casa i poster, da quelli appena usciti ai grandi classici.

Ma le novità non finiscono qui: il team di Slurp guarda sempre in avanti. L’offerta, infatti, è destinata ad ampliarsi visto che c’è in cantiere l’idea di ravvivare non solo le pareti della cucina ma anche utensili d’uso quotidiano come piatti, tovagliette, tazze, etc. con gustose illustrazioni pronte a diffondere una contagiosa dose di buonumore.

Adnkronos

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.