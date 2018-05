Palermo, come in un film: Polizia insegue auto nel centro, sei giovani in manette

🔊 Ascolta l'articolo

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato sei giovani palermitani dopo un lungo e pericoloso inseguimento notturno per le vie del centro cittadino. I poliziotti, transitando nella centralissima via Cavour, si sono imbattuti in un’auto che viaggiava ad alta velocita’ nel senso opposto di marcia e che, al sopraggiungere della vettura della Polizia di Stato ha aumentato repentinamente ed in modo pericoloso la propria andatura, tentando di sfuggire ad un probabile controllo. Gli agenti si sono posti all’inseguimento dell’auto che, nel frattempo, accelerando ulteriormente, ha imboccato via Pignatelli Aragona, non tenendo conto dei segnali stradali e dei divieti.

La folle corsa dei fuggitivi si e’ interrotta in via Scipioni Li Volsi, dove i poliziotti, al termine di un rocambolesco inseguimento, sono riusciti a bloccare l’auto. Dal mezzo sono scesi sei giovani dall’atteggiamento particolarmente agitato e aggressivo, in evidente stato di alterazione psicofisica, che hanno iniziato ad inveire ed insultare i poliziotti con epiteti di vario genere e minacce.

Dalle parole sono poi passati ai fatti, scagliandosi violentemente con calci e pugni contro gli agenti, alla richiesta di fornire le loro generalita’. Con non poca difficolta’ e con l’ausilio di altri equipaggi della Polizia di Stato, nel frattempo sopraggiunti, i sei fermati sono stati bloccati, identificati e tratti in arresto. Da ulteriori accertamenti, attraverso alcoltest, e’ emerso inoltre lo stato di alterazione alcolica del conducente dell’auto che e’ stato anche multato per diverse violazioni al Codice della Strada e denunciato per guida in stato di ebbrezza. (ITALPRESS)

