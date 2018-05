🔊 Ascolta l'articolo

“Valutiamo quanto questo spostamento sia utile agli italiani, parlandone ovviamente con il professor Savona cosa che educazione vuole. Stiamo ragionando su una squadra forte per un progetto forte”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini questa sera a Genova entrando allo stadio Luigi Ferraris per assistere alla Partita del Cuore al via alle 21.30 tra la nazionale Cantanti e Campioni del Sorriso. Salvini ha risposto così ai cronisti che chiedevano se la Lega sia disponibile a considerare uno spostamento di ministero per Paolo Savona. “Dal 4 marzo – ha ricordato il leader del Carroccio – stiamo ragionando solo in termini di quello che serve all’Italia. Strana questa richiesta di spostamenti da un giorno all’altro perché un ministro dell’economia non sta simpatico alla Merkel o ai tedeschi”.

“La porta io non l’ho mai chiusa – ha aggiunto ancora Salvini – Sono l’unico che dal 4 marzo sta lavorando come un dannato per dare un governo a questo paese però un governo con una dignità. Non è che se uno si alza male a Berlino a Parigi la mattina salta un ministro di governo italiano. Come stiamo facendo dal 4 marzo faremo la scelta migliore per il paese, delle belle idee in testa ce l’abbiamo”.

Il professore Giuseppe Conte intanto è tornato all’Università di Firenze come ordinario di diritto privato, per tenere lezione ai suoi studenti della Scuola di Giurisprudenza, dopo la vicenda che la scorsa settimana lo ha fatto balzare agli onori della cronaca politica come presidente del Consiglio incaricato di formare un governo sostenuto da Lega e M5S. Ieri Conte aveva passato circa tre ore al Dipartimento di scienze giuridiche al polo di Novoli per partire al consiglio di dipartimento.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se pensasse di ripartire presto da Firenze per Roma il professore-avvocato ha risposto: “Dopo la lezione… Se vado a Roma non vado a incontrare nessuno, c’è la mia residenza”. E alla domanda se fosse ancora in piedi l’ipotesi del “governo del cambiamento” da lui presieduto, Conte ha risposto: “Io posso dire se è in piedi il corso di diritto privato, ed è in piedi, lo stiamo terminando, siamo agli sgoccioli”.

Conte ha poi invitato i giornalisti a non rivolgergli domande in aula per non disturbare gli studenti e a non scattare fotografie e a fare riprese. Al suo ingresso, gli studenti gli hanno riservato un applauso. “La parte didattica mi coinvolge tanto. Siamo nella parte finale del programma, quindi ci occupiamo di tutela dei consumatori. Grazie a Dio di tesisti ne ho sempre avuti, non so se aumenteranno”, ha detto facendo riferimento all’improvvisa notorietà con la sua salita al Quirinale.(Vca/Adnkronos)

Wait and see. Silvio Berlusconi non abbandona la sua posizione di attento osservatore di quel che sta succedendo. Oggi, a pranzo, è tornato a riunire lo stato maggiore di Fi, presenti Gianni Letta e Niccolò Ghedini. La linea non cambia. Alle

prese con un partito confuso e preoccupato dall’opa della Lega in atto sul territorio e dal rischio di salvinizzazione, il Cav avrebbe invitato alla cautela e insistito sulla coabitazione forzosa con il suo principale alleato, Matteo Salvini, per convenienza politica e tattica in attesa delle decisioni del Colle. “Il nostro rapporto con Salvini non è certo in discussione”, assicura Deborah Bergamini.

L’unità del centrodestra resta la nostra stella polare, va ripetendo in queste ore il leader azzurro, convinto che alle prossime politiche la coalizione Fi Fdi Lega possa fare il 40% e tornare a palazzo Chigi.

Dopo l’offerta di Di Maio di sostituire Savona all’Economia, condivisa dal Colle, “ora la palla passa a Salvini”, dice un big azzurro che descrive un Berlusconi preoccupato dallo stallo attuale e dalla prospettiva di un ritorno al voto già questa

estate, perchè il Paese ha bisogno subito di stabilità. Votare a

luglio è una follia, avrebbe detto l’ex premier ai vertici del

partito. Una riedizione del governo giallo verde è al centro di una trattativa molto delicata con il segretario di via Bellerio,

raccontano, determinato a non mollare facilmente sulla ‘bandiera’ Savona e nello stesso tempo c’è da risolvere il caso Cottarelli con il nodo della ‘fiducia tecnica’.

Non a caso Maria Stella Gelmini, presidente dei deputati Fi, dice:

”Riteniamo assurda l’ipotesi di elezioni a fine luglio o i primi di

agosto. Se nelle prossime ore non si riuscirà a far nascere un governo politico, si trovi un accordo in Parlamento per accompagnare ordinatamente il Paese al voto in autunno”. Raccontano che oggi Salvini e Berlusconi si sarebbero sentiti al telefono: il segretario del Carroccio avrebbe informato il presidente di Fi degli ultimi sviluppi della situazione. Resta saldo, insomma, l’asse tra via Bellerio e Arcore, anche se tra gli azzurri c’è sempre la forte preoccupazione che alla fine Salvini possa fare un brutto scherzo e lasciare il Cav con il cerino in mano per abbracciare i cinque stelle.

(Vam/AdnKronos)

