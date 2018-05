“Orto in arte”, giovedì il concerto di Matilde Politi, venerdì musica classica con Hristo Kazako

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Giovedì 31 maggio Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 workshop artistici per adolescenti e adulti: Canti Polivocali del Popolo Siciliano con Matilde Politi; Alle 9 e alle 16, Butoh Genesi di Danza, 1° incontro con Alessandro Pintus “Non Company”; alle 14, “Metamorfosi in natura e architettura”, workshop a cura di Luigi Fiumara. Modellaggio dei capitelli del primo Goetheanum di Rudolf Steiner, esperienza del processo di trasformazione delle forme da un capitello all’altro come parallelo di ciò che avviene nella natura vivente; dalle 16, laboratorio di scrittura creativa con Loredana Celebre.

Alle 17 “LAOS lento Andante Ozioso Sud”,mostra fotografica di Valerio Bellone. Alle 17 la conferenza su “Influenze culturali di Empedocle sull’agricoltura tradizionale e la possibilità di un rilancio delle produzioni attraverso la biodinamica”, con Arturo Genduso.

Alle 18 la conferenza dal titolo “Enigma Sicilia: il Mediterraneo come crocevia delle correnti umane. La Sicilia al centro del Mediterraneo, simbolo geografico dell’incontro tra i popoli”, con Carmelo Samonà. Alle 19, Mario Lamberti: “Giardino primordiale – parole da seminare nel rinascisenso”.

Alle 19,30 jam free session.

Alle 21,30, Danze e Musiche ispirate alle tradizioni del Mediterraneo.

Alle 22, il concerto “Vacanti Sugnu China”, di Matilde Politi, con Gabriele Politi (violino, viola, mandolino), Simona di Gregorio (voce, organetto, tamburello, marranzano).

Il concerto contiene momenti molto diversi, sia musicalmente che emotivamente. Gli argomenti scorrono tra i canti, si alternano e conversano tra loro: l’eterno rebus dell’amore; il desiderio umano della libertà di sognare una prospettiva propria, di costruire il proprio percorso non costretto da confini territoriali o convenzionali, legali o burocratici, economici o morali, migrando alla ricerca di condizioni di vita migliore, o restando là dove affondano le proprie radici culturali per continuare ad alimentare con nuove semine e nuovi raccolti la nostra terra, il territorio che ci nutre, la terra madre che ci ospita tutti. Il concerto presenta brani tradizionali e nuove composizioni in siciliano di Matilde Politi. La tradizione è approcciata in maniera immediata, ricercando la sonorità originaria, a partire però non dalla forma estetica, ma dalla ricerca dello “spirito del canto”, e della “funzione concreta e magica” che esso era destinato ad assolvere. I brani originali, invece, sono arrangiati con la libertà estetica di seguire, forse teatralmente, le esigenze che il contenuto pone, per esplicitarsi al meglio in musica, anche con colori non propriamente siciliani, ma africani o zingari, napoletani o arabi, sempre in dialogo con il siciliano che è “contenitore”. Biglietto 7 euro comprensivo di tutti gli spettacoli serali.

Venerdì 1 giugno Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 workshop artistici per adolescenti e adulti:Euritmia l’Arte del movimento di Rudolf Steiner, Apollo e Dioniso, le Epoche di Cultura, musica e parola come canto e linguaggio visibile, a cura dell’Eurythmeum. Con i docenti: Frauke Grahl, Eduardo Torres, Ingrid Everwijn e Joana Farcasanu; Alle 9 e alle 16 Butoh Genesi di Danza, 2° incontro con Alessandro Pintus “Non Company”. Alle 16 “Manincanto”, esperienza artistica di coro integrato, a cura di Isabelle Binet in collaborazione con Gaia Biondo e i bambini della Libera scuola Waldorf di Palermo (laboratorio aperto a tutti). Alle 16,30, laboratorio di scrittura creativa, a cura di Loredana Celebre. Alle 14,30 il seminario dal titolo “Le forme della Terra e le forme dell’Acqua: le forme nascoste nel creare della Natura”. Intervengono: Maurizio Peruzzi Cristallizzazioni sensibili; Stefano Andi L’Uomo in dialogo con la Natura. dal paesaggio all’architettura al design per l’ambiente. Natura, Uomo e Architettura con Luigi Fiumara.

Allo stesso orario sarà inaugurata la mostra “Architettura Organica Vivente: costruire per l’uomo a immagine della Natura”, a cura di Forma e Flusso e Arslineandi, allestimento di Enzo Stuppia. Alle 17 la conferenza dal titolo “Rendere la tenebra ritmo di Luce. Generare il presente dell’Io”, con Salvatore Lavecchia. Sempre alle 17 incontro su “Allevamento e benessere animale”, con l’allevatore Giuseppe Grasso. Alle 19 performance di danza di Zaira, con Pier Dugukolò. Alle 19,30 jam free session. Alle 21, Coro di voci e mani bianche: un’espressione di coro integrato a cura di Isabel Binet e Gaia Biondo. Il concerto nasce dalla collaborazione tra le associazioni e le scuole di Palermo. Alle 21,30 lo spettacolo “Euritmia: Musica e Parola come canto e linguaggio visibile”, a cura dell’Ensemble e del quarto anno della formazione di Euritmia dell’Eurythmeum Ch. Al pianoforte, il maestro Hristo Kazakov (Bulgaria). Solo di euritmia, con Lidia Apanasenko, musica di Ravel.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.