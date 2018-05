Teatro Massimo, spettacolo del Liceo Musicale-Coreutico “Regina Margherita”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Domenica 3 giugno alle 20,30 lo spettacolo del Liceo Musicale-coreutico Regina Margherita di Palermo andrà in scena per la prima volta nella prestigiosa cornice del Teatro Massimo. I protagonisti saranno gli studentI facenti parte dell’’Orchestra Filarmonica e il Coro Polifonico “Regina Margherita”, formatisi nel 2004 e composti da più di 60 elementi ciascuno, dirette fin dal loro nascere rispettivamente dal M° Francesco Di Peri e dal M° Salvatore Scinaldi, e dal Corpo di Ballo del Liceo Coreutico nato nel 2014. Numerosi i premi e i riconoscimenti ricevuti in Concorsi Nazionali ed Internazionali, basti ricordare i concerti con Salvatore Accardo e Maurizio Baglini per il musicale, il premio “Gioacchino Rossini” dall’omonima Associazione a Grotte (Agrigento) per il Coro, e la targa di merito “Pigna d’argento” e le borse di studio vinte da studenti del coreutico presso Accademie prestigiose come: la Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Ballettschule Theater Basel, Martha Graham dance School di New York, l’IBT della Pennsylvania, ed altre. Liceo Musicale e coreutico hanno inoltre avviato collaborazioni con le Istituzioni locali, come la FOSS. Dal 2016 il Coro Polifonico e l’Orchestra Filarmonica collaborano stabilmente con i gruppi musicali e canori dell’Università maronita libanese Notre-Dame University (NDU) realizzando eventi di grande risonanza anche mediatica a Beirut e in Sicilia. Il Corpo di Ballo si integra in una formula sperimentale/innovativa con i gruppi musicali, preparato da maestri di danza classica e di danza contemporanea di grande esperienza. Si è imposto a livello cittadino, regionale e ora anche Internazionale con performance ricche di suggestioni come al Teatro Antico di Segesta, al Parco Archeologico di Paestum, al Teatro Politeama di Palermo.

CONFINES in scena il 3 giugno è la “narrazione” in musica di un percorso che vede l’Uomo attraversare “La Porta” in un cammino che di volta in volta diventa cambiamento di status, superamento di difficoltà, apertura verso gli altri, purificazione spirituale, in una progressiva esecuzione di brani che spaziano dalla musica prepolifonica alla contemporanea, interpretati da gruppi vocali-strumentali del Liceo Musicale, con coreografie appropriate eseguite dal Corpo di Ballo, includendo nel percorso due inediti per Coro, orchestra Elettronica e Corpo di ballo sul tema dell’accoglienza composti dal M° Bajardi e dal M° Maniaci.

Direttore dello spettacolo Francesco Di Peri,

Maestro del Coro Salvatore Scinaldi

Preparatore vocale: Rosalia Pizzitola;

Coreografi: Dominique Cavallaro, Alessandro Giambirtone, Laura MIraglia, Giancarlo Stiscia Giovanna Velardi, Giorgia Alestra.

I Biglietti sono già acquistabili al botteghino del Teatro Massimo.

Dichiarazione della Preside Pia Blandano: La collaborazione con WISH per la realizzazione di questo grande evento all’interno di BIAS (Biennale di Arte Sacra) che si tiene a Palermo fino a settembre, sta impegnando il Liceo Musicale e Coreutico e aggiungerei tutto il Liceo “Regina Margherita” in uno sforzo che proietta i nostri gruppi artistici verso una dimensione di alta qualità che travalica l’ambito territoriale. L’innovatività della nostra proposta si concretizza nell’esecuzione di un’opera inedita con circa 200 ragazzi e ragazze sul palco del Teatro Massimo che si intergrano armoniosamente nella musica, nel canto e nella danza.

Dichiarazione già Consigliera Federica Aluzzo: ogni volta è una grande emozione assistere agli spettacoli del Liceo Musicale e Coreutico Regina Margherita: sono felice dell’affermazione di questa realtà artistica che rappresenta la possibilità di sviluppare i talenti in danza e musica della nostra isola. Mi auguro che si possa al più presto concretizzare l’ipotesi della sede definitiva per il liceo Coreutico su cui stanno già lavorando Comune e Città Metropolitana

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.