Il meteo di domani, 24 maggio  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Al Nord: generalmente soleggiato salvo locale variabilità e qualche piovasco pomeridiano sul Friuli e sui settori alpini orientali. Al Centro: soleggiato su Sardegna e tirreniche, variabilità su Adriatiche e Appennino con qualche residuo piovasco o temporale pomeridiano. Al Sud: bel tempo prevalente salvo residua variabilità lungo l’Adriatico e qualche temporale diurno lungo la dorsale. Venti: deboli variabili. Mari: da mossi a poco mossi. Temperature: in lieve aumento.

