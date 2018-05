Pro e contro di un ritorno alla Lira  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Sono in tanti a invocare un possibile ritorno alla Lira. Attualmente ci troviamo in una fase di estrema debolezza della moneta unica, resa particolarmente evidente dalla progressiva discesa del cambio euro-dollaro, e per questo motivo sono sempre di più coloro che spingono a favore del referendum e dell’uscita dell’Italia dall’Eurozona. Chi è favorevole a un ritorno alla Lira è convinto del fatto che in questo modo l’economia dell’Italia tornerà florida come i bei tempi andati, con vantaggi specialmente per l’industria e per la produzione manifatturiera. Ma un’uscita dall’Eurozona e un conseguente ritorno alla Lira sarebbe veramente possibile per l’Italia? Non ci sono norme che limitano un Italexit, tuttavia questo processo sarebbe lungo e difficile e solo un governo forte e una classe politica capace sarebbero in grado di affrontarlo. In caso contrario, infatti, le conseguenze negative rischiano di essere maggiori rispetto a quelle positive.

C’è da considerare ad esempio che l’uscita dall’Euro farebbe esplodere i tassi di interesse e lo Stato avrebbe problemi a finanziarsi. E in tal caso i conti pubblici potrebbero essere persino più negativi rispetto a quanto lo sono oggi. Non bisogna dimenticare, infatti, che è stato proprio l’ingresso nell’Eurozona a permettere che i tassi di interesse fossero contenuti, così da dare all’Italia la possibilità di potersi finanziare. Abbandonando l’Euro, quindi, i tassi tornerebbero a salire con conseguenze estremamente negative per il nostro Paese. C’è un fattore, però, che potrebbero controbilanciare l’incremento dei tassi d’interesse, ovvero l’aumento degli investimenti dall’estero. Tornare alla Lira – ovvero a una moneta ipersvalutata – attrarrà inevitabilmente gli investitori esteri (spinti anche dalla qualità della produzione dell’industria italiana) e in questo modo per l’Italia potrebbe essere più semplice ripagare il debito pubblico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.