Fulmini sul 1 maggio  

Fonte: adnkronos.com

Primo maggio all’insegna del maltempo. Prevista tanta, tantissima, pioggia. Il tempo – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – subirà inizialmente un peggioramento su tutta la Sardegna, con precipitazioni diffuse e molto forti sulle province di Oristano, Sassari, Nuoro e Olbia, dove si potranno verificare anche dei nubifragi. Il maltempo nel corso della giornata si incamminerà verso il Lazio, la Toscana, la Liguria di levante e infine i settori di pianura e di montagna tra Piemonte e Lombardia. Dal pomeriggio piogge diffuse sul Lazio, specie sulla provincia di Viterbo, piogge sparse in Toscana e qualche temporale sulle aree del Nord prima descritte. Entro sera qualche pioggia debole raggiungerà anche le Marche e l’Abruzzo.

TEMPERATURE – La giornata sarà inoltre caratterizzata da un brusco calo delle temperature su tutte le zone interessate dalle piogge. Sulle regioni centrali la diminuzione sarà marcata e attorno agli 8-10°C con Roma che non supererà i 14°C, Viterbo si fermerà a 12°C, tutta la Sardegna avrà temperature diurne sotto i 17°C; sembrerà di essere ritornati in Autunno.

