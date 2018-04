Le celebrazioni del 25 aprile anche a Palermo

🔊 Ascolta l'articolo

Si è svolta questa mattina a Palermo, al Giardino Inglese, la cerimonia per il 25 aprile, organizzata come ogni anno dall’Anpi locale davanti al Cippo che ricorda Pompeo Colajanni. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Palermo Antonella De Miro, il questore Renato Cortese, il comandante della Legione Sicilia Riccardo Galletta, il comandante provinciale Antonio Di Stasio, il sindaco Leoluca Orlando e il presidente dell’Anpi Palermo Ottavio Terranova.

Dal Giardino Inglese si è mosso un corteo fino a piazza Verdi, davanti al teatro Massimo, dove si esibirà il coro della polizia municipale. Il programma terminerà alle 13 a Palazzo delle Aquile con la deposizione di una corona di fiori in memoria dei martiri della Resistenza.

Secondo gli storici, i partigiani siciliani caduti nella lotta di liberazione dal nazifascismo, soprattutto in Liguria e Piemonte, furono oltre 2500.

