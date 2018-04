Italia Economia n° 17 del 24 aprile 2018  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

IL REPORTAGE: Assicurazioni, la truffa corre sul web. IL SERVIZIO: L’arte italiana asset importante per investitori di tutto il mondo. MADE IN ITALY: Droni, un universo in espansione. LA FINESTRA SUI MERCATI: Stress da dazi su azionario e business manifatturiero in Europa. 120 SECONDI DI NOTIZIE: Design. Edizione dei record per il Salone del Mobile.- Fisco. Gli enti del Centro e del Nord Italia assorbono quasi in toto il 5 per mille, lasciando al Sud l’11%. Lombardia e Lazio, da sole, beneficiano del 56%.- Banche. Sempre più articolata la relazione che i migranti nel nostro Paese hanno con i servizi bancari. Sono oltre 2,7 milioni i conti correnti intestati a cittadini stranieri.- Auto. Meno auto vendute a marzo nell’Unione europea.- Editoria. Continua il trend in contrazione dell’editoria quotidiana. PROMETEO: Raccolta oli usati vicina all’obiettivo del 100%. Efficienza energetica, nuovo slancio ai Certificati Bianchi

