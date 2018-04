“Da M5S basta ambiguità”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Ci confronteremo con il presidente Fico con spirito di leale collaborazione secondo il mandato conferitogli dal presidente Mattarella. Lo faremo con serietà e coerenza a partire da una questione fondamentale e prioritaria: la fine di ogni ambiguità e di trattative parallele con noi e con Lega e centrodestra. Per rispetto degli italiani, dopo 50 giorni di tira e molla, occorre su questo totale chiarezza”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a margine di una iniziativa elettorale in Friuli Venezia Giulia.

