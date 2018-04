🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente, ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro”. Lo dice Matteo Salvini, dal Friuli, commentando l’incarico esplorativo affidato al presidente della Camera Roberto Fico, incarico per verificare possibile maggioranza M5S-Lega.

