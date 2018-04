Truffa in Toscana, arrestato catanese

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I carabinieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pistoia, hanno arrestato un 59enne di Mascalucia, in provincia di Catania. L’uomo, condannato per truffa, reato commesso a Pistoia dal 2 dicembre 2011 al 5 gennaio 2012, dovra’ espiare una pena residua di 9 mesi di reclusione. L’arrestato e’ stato posto in regime di detenzione domiciliare. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.