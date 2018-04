Sonepar Italia: +5% fatturato nel 2017  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Chiude il bilancio 2017 con oltre 570 milioni di fatturato e una crescita del 5% Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico in Italia e controllata dal gruppo multinazionale francese Sonepar, presente su tutto il territorio italiano con una rete di 100 punti vendita e 1400 dipendenti. Un 2017 caratterizzato, peraltro, dall’acquisizione della toscana I.M.E.P. Elettroforniture (35 milioni di fatturato nel 2016), da una crescita del 40% sui canali digitali, dalle performance a doppia cifra registrate nei settori automazione industriale e cavi, e da una grande attenzione alla formazione e all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro con la nascita di Accademia Sonepar.

“Il 2017 è stato un anno performante in cui siamo cresciuti bene e in linea con il mercato – dichiara Sergio Novello, presidente e AD Sonepar Italia – Settori come l’automazione industriale e i cavi hanno registrato risultati notevoli, grazie anche ad alcuni cambiamenti normativi e agli incentivi previsti dal Piano nazionale per l’Industria 4.0. Ottimi risultati anche quelli ottenuti con la nostra piattaforma e-commerce che ha fatturato più di 60 milioni, ovvero il 12% circa del totale delle vendite, e che continua a crescere ogni mese a doppia cifra”.

La piattaforma e-commerce gestisce oggi un catalogo di 350.000 referenze sulle quali Sonepar Italia garantisce la consegna del materiale in tutto il territorio nazionale entro le 24 ore direttamente in cantiere, in filiale o in punti di prelievo sempre attivi, che l’azienda sta sperimentando per il momento in alcune parti del paese.

“La gestione omnicanale delle vendite richiede tanta attenzione. In un contesto digitale così dinamico, il negozio gioca comunque un ruolo essenziale, non solo per le vendite, ma anche per la relazione con il territorio e con i clienti – commenta Novello – Le abitudini di acquisto dei nostri clienti variano, infatti, a seconda del territorio e anche del punto vendita. Ci sono alcune filiali in cui le vendite web addirittura raddoppiano le quote del banco, altre nelle quali la relazione diretta nel punto vendita è ancora preferita e scelta dai nostri clienti. La specializzazione e la formazione del nostro personale restano tuttavia la costante che accomuna questo tipo di relazioni e che garantisce un supporto tecnico-commerciale adatto a ogni tipo di servizio”.

A proposito di formazione, a dicembre 2017 Sonepar Italia ha lanciato il progetto Accademia Sonepar realizzato in collaborazione con Randstad, per la selezione, la formazione e l’inserimento di 20 giovani diplomati (periti tecnici e elettrotecnici) in tutta la filiera della distribuzione elettrica. Un periodo di formazione della durata di sei mesi circa, intervallato da lezioni in aula e esperienze sul campo, attraverso il quale Sonepar intercetta nuovi e giovani talenti e li inserisce nel mondo del lavoro in posizioni diverse e in base alla loro aspirazione.

“I ragazzi di Accademia Sonepar – aggiunge Novello – nei primi due mesi hanno fatto formazione in aula nella nostra sede centrale a Padova, adesso sono in stage nei diversi punti vendita o nelle sedi regionali per seguire percorsi di specializzazione sul digitale, sulla vendita al banco o sulle linee di prodotto, grazie anche alla collaborazione con i nostri fornitori partner. L’Industry 4.0, l’IOT, le energie rinnovabili e la mobilità elettrica sono sicuramente gli asset sui quali ci concentreremo nel 2018 e nei prossimi anni. Settori in continua evoluzione che richiedono tanta formazione, dinamicità ed apertura alle nuove generazioni; tutto perfettamente coerente con la nostra volontà di essere sempre più vicini al futuro dei nostri clienti”.

