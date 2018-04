Figlio di due mamme, l’anagrafe non lo riconosce  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Niccolò Pietro non ha due mamme. A dirlo è l’ufficio anagrafe del Comune di Torino. Niccolò, figlio di Chiara Foglietta, consigliera comunale di Torino, e Micaela Ghisleni, è venuto al mondo il 13 aprile ma quando le due mamme si sono recate all’Ufficio anagrafe presente al Sant’Anna per registrare la nascita del bambino, il Comune non solo ha rifiutato di ricevere il riconoscimento del figlio da entrambe le madri, ma anche di ricevere la dichiarazione, da parte della sola Chiara, che il figlio è stato concepito a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo con gamete maschile di donatore anonimo, come peraltro indicato in tutta la cartella clinica”. A sottolinearlo in una nota il legale trentino che sta seguendo la coppia, Alexander Schuster.

“L’anagrafe usa le formule previste dal Ministero nel 2002 – sottolinea Schuster – Queste ignorano completamente la riproduzione assistita, anche in contesti di coppie di sesso diverso, o donne senza partner, e obbligano a dichiarare che la nascita deriva da ‘un’unione naturale (cioè dal rapporto sessuale) con un uomo’, di cui si può non fare il nome, ma che si garantisce non essere né parente né nei gradi di parentela vietati dall’ordinamento italiano”.

LA TESTIMONIANZA – “Sono andata via, mi sono rifiutata di dire il falso così come consigliato dal mio avvocato. Abbiamo un documento che attesta come sia avvenuto il concepimento in una clinica danese” spiega Chiara Foglietta, mentre il legale aggiunge: “Ciò che il Comune chiede a Chiara è di dichiarare il falso in atto pubblico con conseguenti gravi responsabilità penali. L’inerzia di un Ministero non può esporre i cittadini a responsabilità di questo tipo. Il Comune, che speriamo ritorni sui propri passi, deve dare istruzioni ai propri uffici perché non è la realtà a doversi adeguare a formule antiquate, semmai il contrario”.

“Ho fortemente voluto questo figlio insieme a Chiara – mi sono assunta l’impegno e le responsabilità proprie di un genitore nel momento stesso in cui ho firmato l’atto per il consenso alla PMA nella clinica danese. E’ un impegno che voglio e devo onorare, come scelta consapevole e volontaria di nove mesi fa” evidenzia Micaela Ghisleni, mentre Foglietta conclude: “Oggi a noi viene negato il diritto di inserire dichiarazioni veritiere nell’atto di riconoscimento e a nostro figlio il diritto ad un’identità corrispondente alla realtà, il diritto a conoscere l’insieme di eventi che hanno determinato la sua esistenza”.

APPENDINO – “La legge al momento non prevede il riconoscimento dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali nati in Italia. Personalmente dice la sindaca torinese Chiara Appendino – sono favorevole e disponibile a procedere con la registrazione, ma in un contesto di vuoto normativo quale quello attuale potrebbe non essere garantito il diritto tanto dei genitori quanto dei figli”.

“Il mio impegno e quello dell’amministrazione è massimo – assicura – con il supporto degli uffici e dell’avvocatura abbiamo avviato una serie di azioni e percorsi volti ad una definitiva e generale risoluzione delle problematiche, coinvolgendo tutte le istituzioni preposte, gli enti locali e le associazioni”.

