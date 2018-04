Papà dona parte di fegato al figlio di un anno  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Un bimbo di poco meno di un anno salvato dal padre che gli dona un quarto del suo fegato. L’intervento, riportato dal ‘Gazzettino’, è stato eseguito presso l’Azienda ospedaliera universitaria di Padova. A complimentarsi “con il professor Umberto Cillo e tutta la sua équipe per il risultato di questo intervento di alta complessità” è il Centro nazionale trapianti. “Esprimiamo i più vivi complimenti anche all’assessorato alla Salute della Regione Veneto e all’Azienda ospedaliera di Padova che si conferma quale eccellenza del nostro sistema, in termini di qualità delle cure offerte e dell’alto numero di trapianti eseguiti”, commenta il Cnt in una nota.

“Nel nostro Paese – ricorda – si svolge una regolare attività trapiantologica su pazienti pediatrici sia da donatore deceduto che, come nel caso di Padova, da donatore vivente. Negli ultimi anni, grazie ad un protocollo specifico, è stato possibile diminuire la lista di attesa per i piccoli pazienti che necessitano un trapianto di fegato. Questo protocollo, infatti, prevede che il fegato di ogni donatore deceduto sotto i cinquanta anni di età venga suddiviso in due porzioni (tecnicamente si chiama ‘split’) per consentire due trapianti: il primo in favore di un ricevente adulto, il secondo per un paziente pediatrico”, conclude la nota.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.