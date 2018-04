Temporali a orologeria  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Grandi manovre nell’atmosfera. Ci aspettano tre giorni di temporali ‘a bomba’. Il vortice ciclonico che ha raggiunto l’Italia nella giornata di ieri verrà letteralmente isolato e circondato dai tentacoli dell’alta pressione nordafricana che conquisterà l’Europa sia dal Marocco che dalla Libia.

Oggi – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – il centro depressionario sosterà nei pressi dell’Italia causando tre giorni di temporali su molte regioni. Gli acquazzoni interesseranno il Triveneto, la Lombardia a livello locale, l’Appennino emiliano-toscano, e tutto l’Appennino centrale e meridionale. Il sole dominerà il resto dei settori e splenderà lungo le coste. Domani l’alta pressione presente sull’Europa centro-settentrionale comincerà a scendere di latitudine inglobando le regioni settentrionali dove si potranno verificare ancora dei temporali isolati tra Veneto, Lombardia ed Emilia, ma sarà il Centro e il Sud a venire letteralmente bombardato dai temporali.

Precipitazioni accompagnate da locali grandinate interesseranno gran parte delle regioni centrali, meridionali, la Sardegna e la Sicilia. Mercoledì 18 l’alta pressione avrà invaso le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, i temporali agiranno ancora su quelle meridionali, a carattere sparso e seguiti da ampie schiarite.

