Scienza e fake news, la sfida della comunicazione  

Fonte: adnkronos.com

Fake news e innovazione, un campo minato capace spesso di ribaltare la realtà in una sorta di antiscienza emotiva che coinvolge dal cittadino alle lobby passando per la stampa. Se ne è parlato a Perugia in un incontro nel Festival Internazionale del Giornalismo che ha ospitato la terza edizione di Scienza Aperta, un ciclo di incontri fra gli attori dell’innovazione nel settore agroalimentare. La tavola rotonda si è incentrata sul ruolo cruciale della comunicazione relativa all’innovazione tecnologica, applicata all’agricoltura, andando a sottolineare il ruolo chiave dei media rispetto a una corretta comunicazione in ambito scientifico.

