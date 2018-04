Le Marche tremano ancora  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dall’Ingv alle 15.24 nel maceratese. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, avvenuta a una profondità di 10 km, sono Muccia, Pieve Torina e Pievebovigliana.

Si tratta della stessa zona già colpita dal sisma del Centro Italia dove, il 10 aprile scorso, si era registrata una nuova forte scossa di magnitudo 4.6. Sono dieci, dalla mezzanotte, le scosse registrate oggi nel maceratese.

