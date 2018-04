Maltempo, arriva l’onda  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Nuova ondata di maltempo. Una intensa perturbazione inizierà molto lentamente a sfilare verso est. Oggi – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – si prevedono condizioni di intenso maltempo su Liguria, Piemonte, Alpi e Prealpi con precipitazioni diffuse e frequenti, intense sul ponente ligure, sul Piemonte sudoccidentale, ma al mattino anche sul Veneto tra trevigiano, nord padovano e veneziano. Continuerà a nevicare diffusamente sulle Alpi occidentali sopra i 1000/1100 metri, copiosamente su quelle orientali sopra i 1300/1400, con un totale accumulo di 120 cm sulla Valle d’Aosta. Rovesci e temporali sparsi sono attesi anche al Centro e nel settore compreso tra Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. I venti spireranno tutti dai quadranti meridionali con mari da mossi a molto mossi nei bacini settentrionali. Domani le precipitazioni si faranno via via più deboli e occasionali, ma ancora una volta più probabili al Nordovest.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.