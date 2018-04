Ecco i nubifragi  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Piogge, temporali e neve. Il maltempo fa sul serio. La seconda perturbazione della settimana interesserà, a partire da oggi, inizialmente le regioni di Nordovest e, a seguire, parte di quelle centrali. Massima allerta in Liguria, dove potranno verificarsi i fenomeni più intensi, con accumulo totale in 24 ore anche di 100mm di pioggia. Forti piogge – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – saranno possibili anche sull’alto Piemonte e tra torinese e cuneese; nel corso del giorno le precipitazioni tenderanno ad interessare anche la Lombardia e il Triveneto con rischio elevato su Trentino Alto Adige e Veneto occidentale dalla sera, mentre piogge meno intense interesseranno le regioni centrali. Tornerà la neve sui settori alpini centro-occidentali, localmente al di sotto dei 1000 metri: ma sarà sopra i 1500-1600 metri che si registreranno gli accumuli più importanti anche 60 cm.

OGGI – Nubifragi sono attesi dal pomeriggio sul Piemonte settentrionale, sul cuneese, sull’imperiese, sul savonese, poi tra il bresciano e il trentino. Le piogge colpiranno tutto il Nord ma saranno più forti sui settori di Nordovest, sull’alta Toscana e sulla Sardegna Nordorientale; Altrove saranno scarse o deboli, assenti al Sud. I temporali saranno possibili fino a metà giornata sull’olbiense. Neve che risulterà copiosa sulle Alpi del Piemonte sopra i 1000 metri, su quelle lombarde dai 1300 metri, oltre i 1500/1600 metri sui rilievi orientali.

DOMANI – Piogge che saranno possibili su gran parte del Nord, sul massese, e nel pomeriggio su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania settentrionale, Marche anche se più deboli rispetto al Nord. I temporali si verificheranno sparsi e alternati a schiarite sulle regioni settentrionali, più forti sulle zone occidentali, isolati anche tra Iglesiente e Medio Campidano. La neve sarà ancora diffusa su tutto l’arco alpino sopra i 1100 metri delle Alpi centro-occidentali, e 1600/1700 metri di quelle orientali.

