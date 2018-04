Capricci d’aprile  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Dopo un weekend al sole, torna il maltempo sull’Italia. La nuova settimana sarà caratterizzata da ben due perturbazioni atlantiche, intervallate da fugaci rimonte anticicloniche. Domani – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – a prima perturbazione, dopo aver portato maltempo in Sardegna, colpirà con piogge e temporali la Toscana, il Lazio fino a Roma, l’Umbria, le Marche e poi salirà verso il Triveneto e l’Emilia Romagna con altro carico di piogge. Il passaggio perturbato sarà abbastanza veloce tant’è che già entro sera il tempo migliorerà sulle regioni centrali, grazie all’aumento della pressione, rimarrà ancora instabile al Nord.

Il giorno successivo, martedì, le regioni settentrionali e la Toscana vedranno ancora molte nubi associate e precipitazioni sparse, soprattutto al Nordovest dove la neve cadrà sopra i 1200/1300 metri. Tra mercoledì e giovedì la seconda perturbazione colpirà duramente il Piemonte e la Val d’Aosta con rovesci diffusi, temporali e fittissime nevicate sopra i 1200/1300 metri. Il maltempo interesserà anche il ponente ligure, la Lombardia, l’Emilia occidentale e infine le regioni centrali, specie il versante adriatico. Il tempo migliorerà gradualmente nel corso di venerdì 13 quando avremo ancora dei fenomeni sparsi al Nord, mentre al Centro-Sud il rafforzamento della pressione avrà già portato il bel tempo.

