Il meteo di domani, 8 aprile  

Fonte: adnkronos.com

Al Nord: qualche nube in intensificazione

serale con piovaschi su Liguria e

basso Piemonte; bello altrove.

Al Centro: inizialmente soleggiato, dal

pomeriggio peggiora in Sardegna

con piogge in estensione entro

sera alla Toscana.

Al Sud: tempo stabile e in prevalenza

soleggiato su tutte le regioni, ma

la sera peggiora in Sicilia con

prime piogge in arrivo.

Venti: da moderati a forti.

Mari: da mossi ad agitati.

Temperature: in rialzo.

