🔊 Ascolta l'articolo

Dissequestrato il molo Vittorio Veneto del porto di Palermo. Il provvedimento e’ stato disposto dal gip del Tribunale del capoluogo siciliano, che ha accolto una richiesta avanzata dalla Procura, dopo che l’Autorita’ portuale ha rimosso le criticita’ strutturali che avevano portato al sequestro.

Le navi da crociera cosi’ potranno nuovamente attraccare alle banchine del molo. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.