Il meteo di domani, 3 aprile  

Fonte: adnkronos.com

Al Nord: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi. Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali e centrali. Al Centro: nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane. Ampie schiarite sulla dorsale toscana, sereno altrove. Al Sud: nubi sparse con ampie schiarite senza variazioni di rilievo. Venti: deboli dai quadranti occidentali. Mari: da mossi a molto mossi. Temperature: stazionarie.

