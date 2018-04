Parlamento femminile, è record. Sicilia boom. Ma nella prova-urne, donne battute

🔊 Ascolta l'articolo

Un Parlamento così ‘femminile’ non c’è mai stato, e non solo per la ‘prima assoluta’ di una donna, Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato e seconda carica dello Stato. Si è dovuto attendere la XVIII legislatura repubblicana, dopo decenni di dibattiti, lotte e leggi per la parità, contro le discriminazioni e il famigerato ‘tetto di cristallo’, per approdare ad un panorama più in linea con le democrazie avanzate. Ma non è ancora la vera e propria ‘parità’ in senso assoluto. E se le vie dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni, anche il Rosatellum ci ha messo del suo, o l’uso che ne hanno fatto i partiti.

Infatti, mentre nei collegi uninominali le cose sono andate relativamente meglio per le candidate, nei listini proporzionali si è verificata un’emorragia non indifferente: i partiti che hanno sfruttato al massimo la possibilità delle pluricandidature (cinque) mettendo delle donne nella prima posizione, al momento dell’opzione dell’eletta, hanno fatto passare automaticamente i candidati maschi immediatamente successivi in lista.

Scorrendo i dati elaborati in un denso dossier dell’Ufficio valutazione impatto del Senato, comunque, è innegabile che il trend sia andato migliorando. Alle elezioni politiche per la XVIII legislatura i candidati in tutto sono stati 9.529, dei quali quasi la metà donne. E, a urne chiuse e proclamazioni effettuate, il 23 marzo 2018 si sono insediate 109 donne al Senato e 225 alla Camera. Rappresentano il 35 per cento circa dei parlamentari ed è la più alta percentuale finora registrata nella storia della Repubblica.

L’aumento riguarda in particolare il Senato, dove la presenza femminile si attesta, all’inizio di questa legislatura, al 35 per cento. La percentuale di donne è più alta tra gli eletti nei collegi uninominali (39 per cento). In sette regioni (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia) le donne superano il 40 per cento degli eletti. Due regioni sono sotto il 20 per cento (Abruzzo e Puglia), quattro tra il 20 e il 30 (Lombardia, Liguria, Marche e Sardegna) e cinque tra 30 e 40 (Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia). Val d’Aosta e Molise non hanno eletto senatrici.

Quanto alla Camera dei deputati, a Montecitorio le deputate passano dal 31 al 36%, con una differenza minima tra la percentuale di elette nei collegi uninominali e in quelli plurinominali. In 12 circoscrizioni su 28 la percentuale delle elette è superiore alla media nazionale, con tre regioni che superano il 50 per cento: Trentino-Alto Adige (55 per cento), Molise (67 per cento, due elette su tre) e Valle d’Aosta (100 per cento: l’unico seggio va a una donna). La regione a minor rappresentanza femminile è la Basilicata: 17 per cento, una sola deputata eletta.

Il confronto tra il numero delle candidate (4.327, il 45 per cento circa dei posti in lista) e quello delle elette nei due rami del Parlamento (334, il 35 per cento) mostra come le donne abbiano avuto più difficoltà degli uomini a conquistare un seggio anche con la nuova legge elettorale. Dodici candidati uomini su 100 sono stati eletti. Tra le donne, il rapporto scende a 8 su 100: il 92 per cento delle candidate non ha superato la prova dell’urna.

Il confronto tra il numero delle candidate (4.327, il 45 per cento circa dei posti in lista) e quello delle elette nei due rami del Parlamento (334, il 35 per cento) mostra come le donne abbiano avuto più difficoltà degli uomini a conquistare un seggio anche con la nuova legge elettorale. Dodici candidati uomini su 100 sono stati eletti. Tra le donne, il rapporto scende a 8 su 100: il 92 per cento delle candidate non ha superato la prova dell’urna.

